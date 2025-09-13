Bob boho: el corte de otoño que rejuvenece y realza la belleza después de los 50

La temporada otoñal es la época perfecta para reinventar tu imagen con un cambio de look, algunas de las mujeres más elegantes están apostando por el bob boho, un corte de pelo desenfadado que transmite elegancia y una apariencia mucho más juvenil y moderna.

Este corte además se caracteriza por dar una apariencia mucho más femenina y coqueta con un toque vintage muy chic.

¿Cómo es el corte de pelo bob boho?

El clásico bob se reinventa con la estética bohemia que tanto caracterizó la década de los 70, donde los looks eran ideales para expresar tu lado más auténtico, pero con un toque vanguardista lleno de elegancia.

Al igual que el bob tradicional, el corte bob boho va a la altura de la mandíbula, pero deja de lado su acabado pulido para incorporar capas ligeras, texturas naturales y un largo ligeramente más largo.

La estilista María López explica: “Es un corte versátil que se adapta a diferentes tipos de cabello y edades, y lo mejor es que da un efecto rejuvenecedor sin necesidad de cambios drásticos”.

¿Cómo se puede llevar el corte bob boho?

Otra ventaja de este corte de pelo, es su gran versatilidad, pues gracias a que se adapta a cualquier tipo de pelo, se puede llevar de diferentes maneras:

Bob boho liso

Si quieres un look mucho más elegante y pulido, tu mejor opción es llevarlo completamente liso para conseguir un look sofisticado.

Bob boho con ondas

Las ondas son ideales para este corte, pues aportan textura para lograr un look desenfadado pero rejuvenecedor, ya que sus capas enmarcan el rostro, dando un efecto más juvenil.

Bob boho con flequillo de lado

Es una de las variantes más modernas y estilosas del corte, es fácil de llevar y te quita varios años de encima al instante.

Bob boho con flequillo cortina

Al igual que el flequillo de lado, el fleco en forma de cortina aporta un aire mucho más juvenil y moderno, sin perder la elegancia del clásico bob.

Súmate a esta tendencia de otoño que está arrasando en los salones de belleza y reinventa tu imagen para lucir más joven y sofisticada.

