¡Bye rubio! Pamela Anderson impacta con pelirrojo pumpkin spice, el look favorito del otoño

La era rubia de Pamela Anderson ha llegado a su fin, la icónica actriz de los 90 que se dio a conocer como una bomba sexy y llena de sensualidad con su larga melena rubia de matices dorados, ha sorprendido con un nuevo tinte y corte de pelo.

Anderson ha apostado por el tinte más popular del otoño, el pumpkin spice, conocido por sus matices rojizos y anaranjados que iluminan el rostro y ofrece un efecto antiedad al instante.

Te podría interesar: Ni trucos ni romances publicitarios: Pamela Anderson habla del amor tras rumores de relación con Liam Neeson

Así luce Pamela Anderson con su nuevo look spice pumpkin, el tinte favorito del otoño

A sus 58 años, Pamela Anderson sigue sorprendiendo con su estilismo, la actriz que ha sido relacionada sentimentalmente con Liam Neeson, acaba de estrenar un nuevo y atrevido look que le favorece por completo.

La actriz ha dejado de lado su característica melena rubia para apostar por el spice pumpkin, el tinte otoñal que se caracteriza por sus tonos rojizos y anaranjados que han iluminado por completo su rostro, suavizando sus líneas de expresión y creando un hermoso efecto antiedad.

Pero eso no fue todo, además del llamativo cambio de color, Anderson también ha lucido un nuevo corte de pelo en tendencia, se trata del shag con flequillo y capas que le dan movimiento y volumen a su melena.

El resultado en general, un look moderno y juvenil que la rejuvenece por completo y con el que luce radiante y espectacular, la imagen de su cambio fue compartido por el diseñador Bailey Moon en su perfil de Instagram.

Te podría interesar: Pumpkin Spice: 5 formas de llevar el tinte del otoño que más rejuvenece

¿Por qué Pamela Anderson decidió ser pelirroja?

De acuerdo con personas cercanas a la actriz, su nuevo look está inspirado en las estrellas de cine de origen sueco Gunnel Lindblom y Bibi Andersson, pues fueron las referencias que compartió con su estilista John Nollet, responsable de su transformación.

Se dice que este cambio de look forma parte de la preparación para su próximo papel en ‘Love Is Not the Answer’ donde compartirá créditos con Steve Coogan y será dirigida por Michael Cera.

