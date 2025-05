Cómo imitar el icónico look de Adele: 3 trucos para replicar su maquillaje más elegante y atemporal

A sus 37 años recién cumplidos, la cantante británica Adele no solo es reconocida por su gran voz, sino también por su inconfundible estilo de maquillaje que evoca el glamour clásico de los años 60.

Su delineado felino, así como su piel impecable y sus labios en tonos neutros, han definido su estética a lo largo de los años. Así que si deseas replicar su look atemporal y elegante, aquí te compartimos tres trucos esenciales.



El delineado cat eye perfecto

El delineado cat eye o felino es el sello distintivo de Adele. Su maquillador de confianza, Michael Ashton, recomienda comenzar aplicando un delineador en gel desde el centro del párpado hacia el exterior, extendiendo la línea en un ángulo de 45 grados para lograr el efecto deseado, según lo que le contó en una ocasión a la maquilladora profesional Lisa Eldridge, quien a su vez compartió este tip en su canal de YouTube.

Una vez trazada la base, se refina con un delineador líquido para intensificar el color y definir la forma. Para corregir cualquier imperfección, utiliza un hisopo de algodón con desmaquillante. Este enfoque meticuloso garantiza un acabado limpio y dramático.



Sombras neutras para una mirada profunda

También, Adele suele optar por sombras en tonos neutros que realzan su mirada sin restar protagonismo al delineado. Para ello, aplicar una sombra marrón suave en la cuenca del ojo y difuminarla hacia afuera te ayudará a crear un efecto de profundidad.

El maquillaje de Adele se caracteriza por el icónico delineado cat eye y sombras en tonos neutros

Aunque si prefieres un look más dramático, puedes añadir una sombra más oscura en la esquina exterior del ojo. Así, este juego de luces y sombras aporta dimensión y sofisticación al maquillaje.



Labios en tonos nude y piel luminosa

Mientras que para equilibrar el intenso maquillaje de ojos, Adele prefiere labios en tonos nude o marrones suaves. Estos colores aportan elegancia sin competir con la mirada. En cuanto a la piel, una base de cobertura media con acabado luminoso proporciona un aspecto fresco y natural.

Adele suele usar labiales en tonos nude para equilibrar el maquillaje intenso en sus ojos Archivo

Como tip extra, el uso de iluminador también se ha convertido en algo característico en el maquilaje de la artista británica. En su caso, suele aplicarlos en los pómulos y en el arco de cupido para añadir un toque de brillo sutil, completando el look con una apariencia radiante.

Pero más allá de los productos y las técnicas, lo que realmente hace que el look de Adele brille es su autenticidad. Ella no intenta seguir las modas, las reinventa desde su esencia y ese es, quizás, su mejor truco de belleza. Su estilo no solo implica maquillar bien sus ojos, sino también mirarse al espejo con confianza y con una historia que contar, tal y como ella lo hace en cada escenario en el que se presenta.