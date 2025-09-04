Suscríbete
Belleza

De uñas francesas a manicure elegante, los nail art que estarán de moda todo el 2025

Dale a tus manos esa frescura con estos diseños de uñas que han reinventado las tendencias en manicure de todo el año. ¡Nos encantan todas las propuestas!

September 04, 2025 • 
Karen Luna
Celebrity Sightings - Day 5 - The 82nd Venice International Film Festival

De uñas francesas a manicure elegante, los nail art que estarán de moda todo el 2025

Getty Images

Este 2025 viene cargado de divertidas tendencias que nos invitan aprobar lo mejor del mundo de las uñas. Lo que antes parecía solo un detalle ahora se ha convertido en un accesorio imprescindible que refleja personalidad, estilo y hasta estado de ánimo. Si eres de las que no concibe salir de casa sin un buen manicure, prepárate, porque este año los diseños van a moverse entre lo clásico, lo minimalista y lo atrevido.

También puedes leer:
uñas de cristal
Belleza
5 diseños de uñas de cristal, el estilo que desborda elegancia y embellece las manos al instante
July 13, 2025
 · 
Andrea Columba
letizia ortiz vestido
Realeza
Negro + perlas: la dupla perfecta de Letizia Ortiz para un look de noche elegante
July 13, 2025
 · 
Andrea Columba

A continuación te cuento cuáles son los estilos de uñas francesas, manicure elegante y otros nail art que marcarán la pauta para el próximo año.

  • Uñas francesas modernas 2025

El clásico manicure francés nunca pasa de moda, pero en 2025 se reinventa. Atrás quedó la versión tradicional con puntas blancas, ahora veremos francesas en colores vibrantes, metálicos e incluso con glitter. La clave está en jugar con el contraste, por ejemplo; puntas en rojo pasión, azul eléctrico o verde esmeralda, siempre sobre una base nude o traslúcida.

  • Manicure elegante para el día a día

El concepto de manicure elegante ya no se limita a esos eventos formales; ahora es un estilo que puedes llevar diario. Los tonos neutros como beige, gris suave o rosa empolvado seguirán siendo de los favoritos del momento, así que no dudes en usarlos con uñas almendra, cuadradas suaves y un brillo sutil que aporte sofisticación sin caer en lo exagerado.

  • Nail art con colores y texturas

Si hablamos de tendencias atrevidas, el 2025 trae diseños con texturas inesperadas: desde acabados perlados y holográficos hasta efectos mate combinados con brillos. La mezcla de técnicas será lo más buscado, como las uñas con glitter, otros con acabados degradados y uno con un detalle geométrico.

  • Uñas cortas con estilo

Otra sorpresa que nos trae el próximo año es que las uñas cortas también serán protagonistas. Ya no se trata de que lo largo siempre sea sinónimo de glamour, ahora se busca practicidad con estilo. Los tonos oscuros como borgoña, chocolate o negro brillante serán perfectos para quienes apuestan por uñas cortas y elegantes.

También puedes leer:
diseños de uñas con animal print
Belleza
6 diseños de uñas con animal print, la atrevida tendencia de manicure que sí puede verse elegante
July 04, 2025
 · 
Andrea Columba
letizia ortiz vestido carolina herrera
Realeza
Azul + dorado: la fórmula ganadora de Letizia Ortiz para un look elegante (aprobado por Carolina Herrera)
July 01, 2025
 · 
Andrea Columba

Este año tu manicure puede ser más que un simple accesorio, ahora tu diseño de uñas puede reflejar tu sentido de la moda y la manera en la que juegas con las nuevas tendencias.

Lo último Entérate uñas cuidado de las uñas
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Uñas azul marino
Belleza
Uñas azul marino: 5 formas de llevar el color más elegante para el otoño 2025
September 04, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Julia Garner confirma que interpretará a la “reina del pop” en biopic de Madonna
Entretenimiento
Julia Garner confirma que interpretará a la “reina del pop” en biopic de Madonna
September 04, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Los vestidos que Giorgio Armani diseñó para la realeza
Realeza
Los diseños exclusivos que Giorgio Armani confeccionó para la realeza
September 04, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Nuevo look rubio de Kate Middleton
Realeza
¡Adiós pelo castaño! Kate Middleton impacta con el rubio favorito del otoño 2025
September 04, 2025
 · 
Melisa Velázquez