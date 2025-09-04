De uñas francesas a manicure elegante, los nail art que estarán de moda todo el 2025

Este 2025 viene cargado de divertidas tendencias que nos invitan aprobar lo mejor del mundo de las uñas. Lo que antes parecía solo un detalle ahora se ha convertido en un accesorio imprescindible que refleja personalidad, estilo y hasta estado de ánimo. Si eres de las que no concibe salir de casa sin un buen manicure, prepárate, porque este año los diseños van a moverse entre lo clásico, lo minimalista y lo atrevido.

A continuación te cuento cuáles son los estilos de uñas francesas, manicure elegante y otros nail art que marcarán la pauta para el próximo año.

Uñas francesas modernas 2025

El clásico manicure francés nunca pasa de moda, pero en 2025 se reinventa. Atrás quedó la versión tradicional con puntas blancas, ahora veremos francesas en colores vibrantes, metálicos e incluso con glitter. La clave está en jugar con el contraste, por ejemplo; puntas en rojo pasión, azul eléctrico o verde esmeralda, siempre sobre una base nude o traslúcida.

Manicure elegante para el día a día

El concepto de manicure elegante ya no se limita a esos eventos formales; ahora es un estilo que puedes llevar diario. Los tonos neutros como beige, gris suave o rosa empolvado seguirán siendo de los favoritos del momento, así que no dudes en usarlos con uñas almendra, cuadradas suaves y un brillo sutil que aporte sofisticación sin caer en lo exagerado.

Nail art con colores y texturas

Si hablamos de tendencias atrevidas, el 2025 trae diseños con texturas inesperadas: desde acabados perlados y holográficos hasta efectos mate combinados con brillos. La mezcla de técnicas será lo más buscado, como las uñas con glitter, otros con acabados degradados y uno con un detalle geométrico.

Uñas cortas con estilo

Otra sorpresa que nos trae el próximo año es que las uñas cortas también serán protagonistas. Ya no se trata de que lo largo siempre sea sinónimo de glamour, ahora se busca practicidad con estilo. Los tonos oscuros como borgoña, chocolate o negro brillante serán perfectos para quienes apuestan por uñas cortas y elegantes.

Este año tu manicure puede ser más que un simple accesorio, ahora tu diseño de uñas puede reflejar tu sentido de la moda y la manera en la que juegas con las nuevas tendencias.

