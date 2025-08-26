Emily Blunt en la portada de Vanidades nos revela sus mejores secretos de skincare

Hay mujeres que, con solo aparecer, logran que todo a su alrededor se ilumine. Ese es el caso de Emily Blunt, quien este mes se convierte en la protagonista de Vanidades. La actriz británica posa espectacular en un vestido rojo intenso, de esos que atrapan miradas al instante y que parecen hechos a la medida de su elegancia natural.

Con esta portada, en Vanidades regalamos un retrato completo de Emily Blunt con un concepto elegante, talentoso, pero sobre todo, humano. La actriz nos recuerda que la belleza no está solo en su increíble sentido de la moda, sino en la capacidad de ser auténtica y mantenerse fiel a lo que de verdad importa.

