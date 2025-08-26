Suscríbete
Belleza

Emily Blunt en la portada de Vanidades nos revela sus mejores secretos de skincare

Conoce más allá de la pantalla a la actriz británica que nos ha sorprendido con su regreso en El Diablo Viste a la Moda 2.

August 26, 2025 • 
Karen Luna
Zapatillas deportivas de Emily Blunt en el Diablo viste a la moda 2

Getty Images

Hay mujeres que, con solo aparecer, logran que todo a su alrededor se ilumine. Ese es el caso de Emily Blunt, quien este mes se convierte en la protagonista de Vanidades. La actriz británica posa espectacular en un vestido rojo intenso, de esos que atrapan miradas al instante y que parecen hechos a la medida de su elegancia natural.

Con esta portada, en Vanidades regalamos un retrato completo de Emily Blunt con un concepto elegante, talentoso, pero sobre todo, humano. La actriz nos recuerda que la belleza no está solo en su increíble sentido de la moda, sino en la capacidad de ser auténtica y mantenerse fiel a lo que de verdad importa.

Emily Blunt Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
