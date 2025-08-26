Suscríbete
Emme, hija de Jennifer Lopez, se deja ver con un look juvenil en Los Hamptons

Te contamos todo lo que sabemos sobre el nuevo tinte de pelo de la hija de JL.o

August 25, 2025 • 
Karen Luna
"Othello" Broadway Opening Night

Emme, hija de Jennifer Lopez, se deja ver con un look juvenil en Los Hamptons

Getty Images

La adolescencia es esa etapa en la que jugar con el estilo se vuelve parte del descubrimiento personal, y eso justo es lo que está viviendo Emme Muñiz, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony. En sus más recientes apariciones en Los Hamptons, Emme sorprendió con un look fresco gracias a unas mechas babylights rubias caramelo, un detalle que, aunque sutil, cambia por completo la manera en la que se ve y proyecta.

¿Qué son las babylights rubias caramelo?

Las babylights son reflejos finísimos que imitan la forma en la que el sol aclara el pelo de manera natural. En el caso de Emme, este rubio caramelo le aporta ese brillo que todas amamos, sin perder la naturalidad de su melena castaña.

Emme y su estilo auténtico

Lo que llama la atención de Emme es que, a pesar de crecer bajo el ojo público, siempre ha mostrado un estilo propio, relajado y muy auténtico. Sus babylights no solo siguen la moda, sino que refuerzan esa vibra juvenil y fresca que la caracteriza.

¿Por qué las babylights son una tendencia que no pasa de moda?

Las mechas babylights llevan varios años entre las favoritas de los salones de belleza porque:

  • Dan luminosidad inmediata al cabello.
  • Favorecen a cualquier tono de piel.
  • Son fáciles de mantener. Al crecer la raíz, se integran de forma natural.
  • Aportan movimiento y volumen.

En el caso de Emme, las mechas rubias caramelo resaltan su juventud, mientras mantienen la suavidad de un look elegante y moderno.

Captura de pantalla 2025-08-25 a la(s) 7.22.06 p.m..png

emme maribel muniz nuevo look

Instagram/@jlo

Más allá de lo la moda, este look nos recuerda que el estilo es una herramienta de expresión. Las babylights rubias caramelo no solo iluminan su pelo, también reflejan una etapa de transición y libertad creativa.

En definitiva, Emme demuestra que no hace falta un cambio radical para transformar la imagen: basta con un detalle tan delicado como unas me

Karen Luna
