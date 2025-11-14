Frame nails: 8 diseños sofisticados que darán un toque artístico a tu look navideño

Las frame nails se han convertido en una de las tendencias más populares de las redes sociales y los salones de uñas, pues son una de las propuestas más innovadoras por su creatividad y minimalismo que dan como resultado un acabado moderno, lujoso y elegante.

Se caracterizan por su estilo que enmarca la uña con líneas, trazos metálicos o detalles en color, creando un efecto artístico y moderno, digno de un cuadro de museo, por su diseño artístico.

¿Cómo son las frame nails?

A diferencia de los nail art tradicionales, las frame nails destacan por su minimalismo sofisticado, que se trata de delinear los bordes de la uña, ya sea en dorado o plateado, sobre bases de color neutro o transparente.

El resultado es una apariencia limpia, elegante y visualmente impactante, que es perfecta para estas fechas decembrinas.

Ideas de frame nails para el invierno

La versatilidad de este diseño permite adaptarlas a cualquier largo y forma de de la uña, creando verdaderas obras de arte.

Frame nails de colores

Uno de los diseños más populares, es el de llevar las uñas de diferente color, llevando el marco dorado alrededor de las uñas, que además lleva un efecto magnético como el cat eye, para crear un diseño vibrante y llamativo.

Neutro con plateado

Si prefieres algo más sofisticado, puedes optar por un diseño con base nude y crear los diseños con el color plateado para conseguir un look más limpio y pulido.

Base milky white con dorado

Puedes crear el mismo diseño, pero esta vez con una base blanca con efecto lechoso o cat eye, y crear los marcos en tonos dorado para un cabado más glamuroso.

Frame nails futurista

Si prefieres un diseño mucho más moderno y futurista, que además va perfecto con los tonos del invierno, puedes optar por este diseño en color azul con bordes plateados.

Minimalista

Si quieres un diseño mucho más creativo, puedes optar por agregar a tu manicure algunos detalles minimalistas estilo coquette para elevar su estilo.

Frame nails marmoleado

Si quieres combinar tendencias y crear un diseño más artístico, puedes crear una base marmoleada en tonos neutros y agregar los marcos dorados para un diseño muy femenino.

Frame nails francés

El clásico diseño francés se transforma una vez más para lograr un estilo mucho más moderno y contemporáneo, donde los delicados toques dorados delinean la forma sobre una base nude, aportando elegancia y brillo sutil.

Efecto 3D

Otro diseño creativo y atrevido, que se logra con pequeños detalles en 3D que aportan textura y relieves al diseño de forma elegante y sin caer en lo extravagante.

Las frame nails son una opción perfecta para quienes buscan un manicure moderno y con carácter artístico, sin caer en lo recargado.

