Gray Blending: la ténica de color más elegante para cubrir canas y rejuvenecer tu estilo

Al aparecer las primeras canas, muchas mujeres optan por los tintes para ocultarlas y mantener un aspecto juvenil; sin embargo, esta solución no siempre es la mejor y puede resultar costosa debido al mantenimiento constante que requiere.

La buena noticia es que existe una técnica de colorimetría llamada Gray Blending que aprovecha las canas para crear looks modernos y juveniles, de bajo mantenimiento.

¿Qué son las Gray Blending?

De acuerdo con Cass Keading, colorista de celebridades como Kourtney Kardashian o Miley Cyrus, las Gray Blending son una técnica de coloración que integra a la perfección las canas con el tono natural del pelo.

“Lo que hace único a este proceso es que, en lugar de la práctica habitual de disimular o cubrir las canas, se integra con el proceso natural de las canas para crear un efecto multitonal”, explica. “Esta técnica mezcla las canas con el tono natural del cabello, dando como resultado un look sutil y difuminado”.

¿Cuáles son los beneficios de las Gray Blending?

El método de esta técnica, consiste en combinar luces y sombras con matices fríos o cálidos, dependiendo del tono de piel y tu estilo personal, para conseguir una melena luminosa, elegante y con movimiento, que rejuvenece sin necesidad de retoques frecuentes.

De acuerdo con el estilista, la principal ventaja de difuminar las canas, es la cobertura natural y de bajo mantenimiento.

“Como la técnica funciona con tu color natural y las canas, requiere menos retoques en comparación con otros métodos de coloración”, explica. “Esto reduce la frecuencia de mantenimiento”.

Por otra parte, la colorista Olivia Casanova, asegura que esta técnica es ideal para cualquier tono de piel, y tono de pelo, pues la coloración se hace de acuerdo a las necesidades de tu melena.

“Difuminar las canas funciona para cualquiera, ya seas rubia o morena; se puede hacer en cualquier tipo de pelo. Pero si te has teñido el pelo permanente, será difícil lograr una mezcla suave y uniforme hasta que el color anterior haya desaparecido por completo”.

¿Cómo funciona el Gray Blending?

El color se aplica combinando reflejos y mechas. Keading señala que esta técnica permite dar profundidad al tono y lograr una integración armoniosa de las canas.

“Las mechas añaden tonos más oscuros, mientras que los reflejos añaden tonos más claros para crear un efecto multitonal que se mezcla con las canas para una apariencia más sutil”, explica.

