Harper Beckham impone tendencia con las “soap nails”, el estilo de uñas favorito de Victoria Beckham
Harper Beckham sigue los pasos de su madre, Victoria Beckham, y presume las uñas elegantes y modernas que prometen ser la gran tendencia de esta temporada invernal.
Harper Beckham es un claro ejemplo de que el estilo y la elegancia también se heredan, y es que la hija de 14 años de David y Victoria Beckham está conquistando internet con la tendencia de uñas más chic del invierno.
Lejos de mostrar diseños de uñas atrevidos y en tonos extravagantes, la hija menor de los Beckham apuesta por los diseños más clásicos y atemporales, pero que siguen siendo tendencia para lo que resta del año.
Te podría interesar: Victoria y Harper Beckham: ¡inspiración en blanco! Looks de madre e hija para una ocasión especial
Harper Beckham impone tendencia con las uñas “soap nails” al estilo de su madre Victoria
Harper ha demostrado que los clásicos nunca mueren y aunque la temporada otoñal ha estado marcada por los tonos marrones, terracota burdeos, ella ha aportado por los tonos nude que lucen más minimalistas y elegantes.
La hija de Victoria ha optado por imponer tendencia con las soap nails, un estilo que se caracteriza por los tonos suaves y naturales con un acabado limpio y ligeramente brilloso, que además estiliza las manos.
Las soap nails es una de las tendencias favoritas de Victoria Beckham para lucir manos elegantes e impecables, demostrando que este estilo es perfecto para mujeres de todas las edades, dando un toque de elegancia y modernidad.
Te podría interesar: Victoria Beckham vuelve a marcar tendencia con el vestido más refinado y favorecedor para mujeres de 50
¿Por qué las soap nails de Harper Beckham siguen siendo un éxito?
Para crear estas hermosas uñas, se usan colores como el rosa pálido, beige, nude o blanco lechoso, con un cabado sutilmente iluminado, no tan intenso como el acabado gel clásico, sino con un efecto translucido que aporta naturalidad a la uña.
Estas características no solo estilizan las manos, también les aporta luz y brillo que crea un efecto antiedad inmediato, por lo que tus manos se ven más lindas, suaves, delgadas y muy elegantes.
Otro de sus grandes beneficios es su versatilidad absoluta que convierte al color en una elección acertada para cualquier estación, y lucen de maravilla en todos los largos.