Jennifer Lopez presume radical cambio de look e impone el rubio como el favorito para mujeres de 50

La cantante, que a sus 55 años sigue brillando como un verdadero ícono de estilo, encendió Instagram con un radical cambio de look que dejó a todos enamorados.

September 15, 2025 • 
Karen Luna
jennifer lopez look

Getty Archivo

Jennifer Lopez no necesita mucho para revolucionar las redes, pero cuando decide cambiar de look, el mundo entero se detiene a mirarla. A sus 55 años, la artista compartió en Instagram su nueva melena y el resultado es tan espectacular que ya se habla del rubio como el tono estrella para mujeres de 50.

Jennifer Lopez sorprende con su nuevo rubio

En la imagen que publicó, JLo aparece con un pelo rubio platinado, lleno de reflejos dorados que iluminan su rostro y le dan un aire fresco que todas amamos. Es el tipo de tono que parece hecho a la medida para su piel bronceada y para esa seguridad que siempre transmite.

“Entrar en el papel de Aurora se sintió como bailar a través de la edad dorada del cine... con todo el brillo, glamour y un montón de baile. Retroceder en el tiempo nunca ha sido tan divertido”, escribió la celeb en su post.

El rubio platinado, el color que rejuvenece después de los 50

Detrás del furor que ha causado este cambio look, la razón es que el rubio es uno de esos colores que rejuvenecen al instante. Inclusive, algunos expertos aseguran que es de las mejores opciones para iluminar la piel, suavizar las facciones y lograr una piel de porcelana porque disimularlas líneas de expresión.

Jennifer Lopez, reina indiscutible de las tendencias

Jennifer Lopez siempre ha sido una referente de moda y belleza, pues desde sus peinados icónicos en alfombras rojas hasta sus looks más relajados, siempre sabe cómo imponer tendencias. Con esta nueva melena rubia, la cantante demuestra que siempre es posible reinventarse, especialmente cuando nos arriesgamos. ¿Tú, le darías una oportunidad a este impactante cambio de look de Jennifer Lopez?

Jennifer Lopez Jlo pelo rubio
