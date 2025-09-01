Suscríbete
Belleza

Julia Roberts luce las uñas cortas que sí rejuvenecen las manos a los 50 y 60

Julia Roberts deslumbró en el Festival de Cine de Venecia con un nail art que refleja una elegancia clásica y atemporal que rejuvenece las manos.

September 01, 2025 • 
Melisa Velázquez
Las uñas negras cortas de Julia Roberts en el Festival de Cine de Venecia

Las uñas negras cortas de Julia Roberts en el Festival de Cine de Venecia

Getty Images

Julia Roberts triunfa en su debut en el Festival de Cine de Venecia no solo por su talento, también por su elegancia y aciertos con sus looks que van desde los casual a los más elegante, pero el detalle que no ha pasado desapercibido, son sus uñas cortas con un toque minimalista y atemporal que rejuvenece las manos.

Las uñas de Julia Roberts en el Festival de Cine de Venecia

La actriz que hizo su gran debut en el famoso festival de cine venecino, ha sorprendido a más de uno con su estilismo, y su nail art corto en color negro, no ha sido la exepción, pues los expertos aseguran que es un diseño clásico y atemporal perfecto para mujeres de 50 y 60 años, que buscan manos más estilizadas y jóvenes.

El color negro en las uñas se ha convertido en una de las tendencias más elegantes y favorecedoras del momento, ya que lejos de endurecer la apariencia de las manos, crean un efecto visual que estiliza los dedos y da a las manos un aire juvenil.

Las uñas negras cortas de Julia Roberts en el Festival de Cine de Venecia

Las uñas negras cortas de Julia Roberts en el Festival de Cine de Venecia

Getty Images

¿Por qué las uñas negras rejuvenecen las manos?

De acuerdo con los expertos en el nail art, el negro en sus diferentes versiones como el mate, el acabado brillante o con toques minimalistas, el negro crea un contraste que resalta cualquier tono de piel, y hace que las manos luzcan más suaves y pulidas.

Además, Julia es la prueba de que el negro en las uñas es un tono que combina con cualquier outfit, desde un hermoso vestido de gala, hasta un look mucho más caual de jeans y saco.

Otras celebridades como Hailey Biebner o Zendaya, se han atrevido a lucir este tono atrevido en las alfombras rojas, confirmando que el negro no solo es atemporal, también es una apuesta segura para quienes buscaban frescura y sofisticación.

Julia Roberts
Melisa Velázquez
