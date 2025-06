Las 5 uñas elegantes y sencillas más pedidas del 2025 porque rejuvenece las manos

Algo que me pasa cada inicio de año, que me da por revisar mis manos como si fueran una carta astral. Las miro, las analizo, me hago promesas de que “ahora sí usaré esas uñas elegantes en las que siempre pienso”, y claro, agendo cita para hacerme las uñas. Por eso, te presento algunos diseños que valen la pena este 2025.

1. El nude glaseado que todas pedimos sin saber cómo se llama

¿Has visto esas uñas que parecen de modelo de skincare? Que tienen un brillito translúcido, como si estuvieran frescas y recién hidratadas. ¡Bueno, ese es el manicure glaseado nude! Va bien con cualquier tono de piel, además hace que las manos se vean suaves, limpias, como si nunca hubieran tocado un trapo de cocina.

2. Francesa delgada (pero de verdad)

La francesa volvió, pero no como la de los 2000, esta vez es más fina, más delicada, casi una línea de susurro en la punta. La base es rosa pálido o nude y la línea puede ser blanca o hasta beige. ¿El resultado? Dedos más largos, manos más limpias visualmente, y un aire de “soy muy chic sin intentarlo demasiado”.

3. El rosado leche que te hace ver de 30 cuando tienes 45

Este tono tiene algo especial porque no es ni rosa bebé ni blanco. Es un punto medio, como si hubieras mezclado yogurt griego con pétalos de rosa. El milk pink ya era popular, pero ahora se volvió protagonista porque realmente ilumina la piel, borra rojeces y disimula arruguitas.

4. El rojo profundo que deja el drama y abraza la clase

No es el rojo clásico pasión, este es más maduro, más interesante como la versión en quemado, vino tinto, ladrillo cálido. Tiene ese efecto de “mujer segura de sí misma” sin verse agresivo. Y sí, también rejuvenece, porque hace contraste con la piel de una forma sutil.

5. Almendra satinado: el nuevo “no traigo nada pero mírame”

Este tono es difícil de describir, pero una vez que lo pruebas no hay vuelta atrás. Es un beige cálido, como leche con canela, pero en versión elegante. Y el acabado satinado (ni muy brillo, ni mate total) le da ese punto de sofisticación que parece caro, aunque lo hayas hecho tú misma en casa.

A veces creemos que para vernos arregladas necesitamos algo muy complicado, pero la verdad es que los detalles sutiles son los que más hablan. Estas uñas elegantes no son solo tendencia, son una forma de consentir nuestras manos. ¿Cuál te harías tú?