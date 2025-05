Los 3 cortes midi con flequillo que rejuvenecen al instante y dan volumen al cabello fino

Si tienes el cabello fino y buscas un cambio de look que te quite años de encima y te dé más volumen, los cortes midi con flequillo son tu mejor aliado. Estos cortes no solo están en tendencia, sino que también aportan frescura, juventud y movimiento sin sacrificar longitud.

En esta nota te contamos cuáles son los mejores cortes de media melena con flequillo, cómo se definen, a qué tipos de rostro favorecen y qué tintes realzan aún más su efecto rejuvenecedor.

Bob desfilado con flequillo cortina

Este tipo de corte es un clásico renovado del bob midi desfilado. Para lograrlo deberás solicitar a tu estilista un corte a la altura de la mandíbula o un poco más abajo, con capas ligeras que suavizan el contorno. El flequillo cortina deberá abrirse desde el centro hacia los lados, enmarcando el rostro de forma natural.

El bob desfilado es perfecto para dar volumen a tu melena Getty

¿Por qué el bob desfilado rejuvenece? por su aire fresco y desenfadado, el cual suaviza las líneas de expresión, ilumina la mirada y aporta movimiento al cabello fino sin restar volumen.

Este estilo es ideal para rostros redondos y cuadrados, ya que alarga ópticamente el rostro. También favorece a rostros en forma de corazón y ovalados,debido a que equilibra la frente y destaca los pómulos.

Los tintes con los que combina mejor el bob desfilado son:

Rubios cálidos o beige: reflejan la luz y dan mayor sensación de densidad.

reflejan la luz y dan mayor sensación de densidad. Castaños con balayage caramelo: aportan profundidad sin endurecer las facciones.

Clavicut con capas suaves y flequillo recto liviano

El clavicut es un corte midi que llega justo a la clavícula. Se realiza con capas sutiles para añadir movimiento sin perder peso. El flequillo recto, ligero y desfilado, cae por encima de las cejas. Este estilo es ideal para rejuvenecer tu rostro debido a que el largo estiliza el cuello y las capas aportan volumen en los lugares correctos. El flequillo ayuda a suavizar la frente y resaltar los ojos, logrando un efecto más juvenil.

El clavicut con flequillo es ideal para rejuvenecer el rostro Getty Images

¿A qué rostros favorece el clavicut? Este corte es ideal para rostros alargados o triangulares, ya que equilibra la forma y da sensación de amplitud. También es perfecto para rostros ovalados, al ser una opción segura y versátil.

Los tintes con los que combina mejor este estilo de melena son:

Castaños chocolate o caoba con reflejos cobrizos: calientan el rostro y dan brillo.

calientan el rostro y dan brillo. Rubios ceniza o dorados claros: ideales para pieles claras, añaden luz sin exagerar.



ideales para pieles claras, añaden luz sin exagerar. Shag midi con flequillo desfilado

El shag es un corte de media melena en capas marcadas, con un estilo despeinado intencional. Se acompaña de un flequillo irregular o desfilado, que se integra al resto del corte. Es ideal para rejuvenecer el rostro ya que se trata de una estética dinámica, moderna y con actitud.

El shag midi es ideal para mujeres atrevidas Getty

También da volumen desde la raíz, rompe con la monotonía del cabello liso o sin cuerpo, y transmite juventud y seguridad. Este estilo favorece a rostros ovalados y alargados, pues les da equilibrio y dimensión. También es ideal para rostros redondos, gracias a que las capas laterales pueden afinar ópticamente la cara.

El shag combina perfectamente con los siguientes tintes: