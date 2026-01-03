Los 5 cortes de pelo más favorecedores para afinar el rostro y ocultar la papada

Empieza el Año Nuevo con un cambio de imagen, y si estás en busca de un look que te ayude a renovarte, estilice tu rostro, te reste años y cree un efecto visual que disimule la papada, estas tendencias serán tus mejores aliadas.

Desde cortes clásicos hasta opciones más modernas con capas estratégicas que se adaptan a cualquier tipo de rostro, estos estilos estilizan las facciones de forma natural y aportan un look fresco y juvenil que te devuelve la seguridad.

Cortes de pelo que estilizan el rostro y disimulan la papada

Además de ser las tendencia más buscadas del 2026, estos cortes de pelo pueden ayudarte a rejuvenecer al instante con sus capas que crean movimiento y estilizan el rostro sin esfuerzo.

Long bob desfilado

Es la versión más versátil del lob, sus capas suaves dan movimiento y volumen que se adaptan para conseguir el efecto más favorecedor en el rostro, creando una silueta mucho más afinada y luminosa.

Corte en capas largas

Este corte es ideal para crear un look moderno y juvenil, pero sin sacrificar el largo de tu melena, que va de las medias a las XL, logrando un efecto lifting natural, gracias a sus capas estratégicas que pueden suavizar las líneas de la mandíbula.

Shag moderno

Inspirado en la década de los 70, se reinventa con un estilo más moderno en 2026, con capas estratégicas que rejuvenecen y estilizan el rostro gracias a su acabado texturizado que aporta movimiento a la melena para disimular la papada.

Pixie con flequillo largo

El pixie es uno de los cortes de pelo más modernos que rejuvenece y estiliza el rostro al instante, el flequillo lateral alarga visualmente el rostro y centra la atención en los ojos, uno de los trucos más usados por los estilistas para restar años.

Corte mariposa

El corte de pelo tipo mariposa, enmarca el rostro y centra la atención en los pómulos y los ojos. Al combinarse con una melena a la altura de los hombros y capas suaves, logra un equilibrio perfecto que disimula el volumen en la zona del mentón.

Apostar por capas, asimetrías y largos estratégicos puede marcar la diferencia y ayudarte a lucir un look más estilizado y favorecedor.

