Los 6 cortes más favorecedores para definir y realzar la belleza natural del pelo rizado

Elegir el corte de pelo adecuado para resaltar la forma natural de tus rizos puede transformar por completo tu look, marca la diferencia entre una melena sin vida y una llena de volumen, definición y estilo que irradia elegancia y sofisticación.

Los estilistas expertos aseguran que el secreto para conseguir el corte ideal, está en respetar la textura natural de los rizos, distribuir de manera estratégica el peso y elegir el diseño que mejor se adapte a tu tipo de rostro.

Te podría interesar: Pelo rizado: 8 cortes cortos que rejuvenecen y realzan tu look a cualquier edad

¿Cuáles son los mejores cortes para pelo rizado?

Con el asesoramiento adecuado y una rutina de cuidado enfocada en la hidratación, tus rizos pueden convertirse en tu mayor sello de identidad, checa estas propuestas de cortes que ayudan a resaltar la belleza de tus rizos.

Corte en capas largas

Este corte de pelo es ideal para quienes buscan una melena larga con rizos bien definidos, sus capas largas, que se elaboran de manera estratégica para distribuir de manera natural el volumen de los rizos, y al mismo tiempo enmarcan el rostro, logran un look moderno y elegante.

Corte shaggy rizado

El estilo shaggy, con sus capas desiguales y aire desenfadado, es perfecto para quienes buscan un look moderno y con textura, sus capas aportan volumen en la parte superior, mientras que van creando un efecto ligero que resaltan la forma natural de los rizos.

Bob rizado

El corte bob es una opción ideal para las melenas rizadas, ya que enmarca el rostro con suavidad y resalta las facciones, además su versatilidad permite adaptarlo a diferentes estilos, desde la altura de la mandíbula hasta una versión ligeramente más larga.

Corte pixie rizado

Atrevido y sofisticado, el pixie en pelo rizado demuestra que no se necesita longitud para lucir estilo, pues resalta los rizos pequeños y aporta una apariencia fresca, ideal para mujeres de espíritu libre que buscan practicidad sin renunciar al glamour.

Midi con capas

La longitud de este corte con capas suaves, permite realzar la estructura natural de los rizos, mientras aporta movimiento y ligereza a la melena sin perder volumen, de forma natural y elegante.

Corte en “V” o degradado

Si prefieres conservar la longitud, el corte en “V” permite mantener el largo mientras añade capas estratégicas que dan movimiento a la melena. El resultado: rizos sueltos, ligeros y con un efecto visual más definido.

En definitiva, el mejor corte para pelo rizado es aquel que respeta su naturaleza y te hace sentir cómoda con tu textura natural.

