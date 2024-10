Mito o realidad: ¿es realmente necesario lavarse la cara todas las mañanas?

Lavarse la cara es un paso básico del cuidado de la piel para poder eliminar residuos de maquillaje e impurezas del medio ambiente, pero, ¿ es necesario hacerlo tanto por la mañana como por la noche? Esto dicen los expertos.

La piel, especialmente la del rostro, acumula sudor, aceites naturales y células muertas mientras dormimos. Según la Academia Americana de Dermatología (AAD), limpiar la piel al despertar ayuda a eliminar estos residuos, permitiendo que los poros permanezcan despejados y evitando la obstrucción que puede generar acné y otros problemas cutáneos con los que nos solemos enfrentar día a día.

Por otro lado, un estudio publicado en The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology ha destacado que la limpieza matutina también ayuda a preparar la piel para absorber mejor los productos de cuidado facial como humectantes o protectores solares.

Limpieza del rostro por la mañana Getty Images

¿Qué pasa si no me lavo la cara al despertar?

Sin embargo, algunos dermatólogos indican que lavarse el rostro por la mañana no es absolutamente esencial para todas las personas. Aquellas con piel seca o muy sensible pueden beneficiarse de no lavar su rostro al despertar, ya que la limpieza excesiva puede alterar la barrera cutánea natural, removiendo aceites saludables y provocando irritación. En estos casos, la limpieza nocturna es más efectiva, ya que elimina la suciedad, la contaminación y el maquillaje acumulado durante el día, según explica la dermatóloga Dr. Sandra Lee en una entrevista para Healthline.

En resumen, lavarse la cara cada mañana es recomendable, pero no necesariamente obligatorio para todos los tipos de piel.

Recuerda que es fundamental escuchar las necesidades de tu piel y adoptar una rutina adecuada, que incluya limpieza, hidratación y protección solar, es clave para mantenerla saludable. Como siempre, consultar con un dermatólogo puede ayudar a determinar la mejor rutina para tu tipo de piel.