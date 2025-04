Natalie Portman luce el corte bob antiedad perfecto para mujeres de 40 +

Cuando se trata de belleza elegante, Natalie Portman siempre será uno de nuestros referentes favoritos. Con su estilo minimalista, la actriz no solo brilla en la alfombra roja, también marca tendencia en los pequeños detalles, como su más reciente cambio de look. Esta vez, nos sorprendió con su corte bob antiedad que se ha convertido en el favorito, así que aquí te contamos todos los detalles.

En una de sus recientes apariciones, Natalie modeló uno de los looks más elegantes que ha lucido; hablamos del corte bob recto, con un acabado liso y raya al medio. Un look minimalista que nos anticipa que las melenas largas han llegado a su fin, o por lo menos, a lo que resta de este año.

¿Por qué el bob recto es el corte ideal para mujeres de 40+?

A partir de los 40, nuestro cabello puede volverse más fino, menos voluminoso y con mayor tendencia al frizz. Aquí es donde entra en acción este corte bob, que no solo enmarca el rostro, sino que también da la ilusión de estructura. En el caso de Portman, su melena a la mandíbula le da un aire sofisticado, pero moderno, que resalta sus facciones de una forma delicada.

¿Cuál es el corte bob recto?

El corte bob recto funciona especialmente bien porque no tiene capas exageradas ni texturas complicadas. Al mantener la línea limpia, crea una imagen pulida que suaviza las líneas de expresión, mientras que el largo (justo por debajo del mentón) estiliza el cuello y levanta la mandíbula.

Natalie Portman lucer corte bob antiedad. Amy Sussman/Getty Images

¿Qué tipo de rostro favorece el corte bob recto?

Este bob queda bien con casi todos los tipos de rostro, desde los ovalados y alargados, hasta los redondos. Básicamente, tiene el poder de afinar los rasgos faciales mientras define el mentón, por lo que es perfecto para mejorar la postura visualmente mientras rejuvenece. ¡Motivos que lo han convertido en uno de los consentidos!

Además de ser favorecedor, este look es ideal si no quieres pasar horas frente al espejo porque se seca rápido, no requiere retoques constantes y es perfecto para quienes van a la oficina, pero no quieren renunciar al estilo. En definitiva, el corte bob recto que usa Natalie Portman, es una inspiración para todas las mujeres que quieren abrazar sus 40 (y más)satil con un toque chic que nunca falla.