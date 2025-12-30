Peinados recogidos: 5 estilos que puedes hacer en pelo corto y largo para la cena de Año Nuevo

La cena de Año Nuevo es la fecha perfecta para atrevernos a lucir impecables de pies a cabeza. La temporada de fiestas está por llegar a su fin; sin embargo, no hay nada mejor que despedirla con looks icónicos.

Ya hemos hecho check en el maquillaje, las uñas y ahora es turno de los peinados; aunque existen infinidad de ideas para inspirarnos y estilizar nuestra melena, los peinados recogidos son una de las alternativas más elegantes para despedir el año con un atuendo formal y sofisticado. Si tú, como nosotras, estás buscando opciones que luzcan bien con pelo corto o largo, estas ideas te van a encantar para cerrar el año con un estilo fresco y favorecedor.

Chongo bajo pulido

Un clásico infalible que lleves con lo que lo lleves es sinónimo de elegancia. Este peinado se caracteriza por lucir el pelo perfectamente peinado, es decir, sin ningún mechonsito rebelde fuera de su lugar. Aunque normalmente suele peinarse con una raya en medio, hay personas que apuestan por lucirlo con una raya lateral, así que tienes dos opciones para hacerlo único.

Coleta baja

Aunque es un peinado básico, puede convertirse en un estilo lleno de sofisticación. Puedes llevarlo con toda la cara descubierta, peinando todo el pelo hacia atrás, o jugar con la idea del chongo bajo y llevarlo con raya al centro o lateral. Al no ser un peinado “pulido”, puede llevarse con mechones sueltos, los cuales pueden ser aliados para enmarcar el rostro o aportar una apariencia romántica.

Media coleta

No importa si tienes el pelo corto o largo; la media coleta siempre será un peinado aliado para ayudarte a recoger tu pelo de forma elegante. Aunque suele ser un peinado que se asocia a lo “simple”, en realidad es un estilo muy versátil que se puede complementar con diferentes técnicas de peinado para hacerlo lucir más sofisticado.

Chongo desenfadado

También conocido como messy bun, este peinado es el compañero perfecto para un look elegante y refinado, pero también relajado. Su versatilidad lo convierte en la alternativa ideal para acompañar vestidos de gala, formales o trajes, aunque también queda a la perfección con suéteres de punto, leggings o algo más desenfadado.

Puede realizarse en pelo corto y largo, así que es la opción perfecta para cualquier longitud y textura.

Recogido con pinza

Las pinzas están de regreso y muchas son las mujeres que han apostado por incluirlas en los peinados más elegantes, principalmente los que son recogidos. En el mundo de los accesorios para pelo, existen diversos diseños, tamaños y formas de pinzas, así que apuesta por elegir una con estilo elegante que combine con el atuendo que hayas elegido para esta celebración.

Los peinados recogidos son una gran elección para despedir el año y llevar de forma elegante a nuestras reuniones familiares. Si estás buscando opciones que te ayuden a resaltar tu belleza en la última noche del año, que sean sencillas y elegantes, revisa estas alternativas, que estamos seguras te van a ser de mucha utilidad.