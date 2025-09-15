Premios Emmys 2025: Selena Gomez nos deja claro que las uñas cortas serán las favoritas del 2025

Selena Gomez se convirtió en una de las celebridades mejor vestidas de los Premios Emmys 2025, la actriz que lució un hermoso vestido rojo de la firma Louis Vuitton, también llamó la atención por sus uñas minimalistas y elegantes.

A simple vista, podría parecer que Selena lleva un impecable manicure sin esmalte; sin embargo, ha sido su propio estilista el que reveló los detalles de sus uñas “efecto de seda”, que no han pasado desapercibidas por los fans y los expertos fashionistas.

Te podría interesar: Selena Gomez impacta los Premios Emmys 2025 con un elegante vestido rojo que arrasará este 2025

Las uñas sofisticadas de Selena Gomez en los Premios Emmys 2025

Durante una entrevista con la revista Glamour, Tom Bachik, estilista personal de Selena Gomez, explicó cómo fue la elección del maquillaje para la importante entrega de premios, y cómo las uñas tomaron protagonismo.

“Al elegir el color, suelo jugar con el maquillaje, a veces con los ojos, a veces con los labios. Hoy nos inspiramos en el maquillaje ‘sin maquillaje”.

El estilista asegura que la tendencia del otoño son las uñas cuadradas y minimalistas: “Las cutículas cuidadas son imprescindibles, y las uñas más cortas son tendencia. Optamos por una uña corta con una forma cuadrada natural, siguiendo la forma de la punta de su dedo”.

En cuanto al tono, el estilista optó por un tono nude en color rosa pastel para conseguir una cobertura total, pero con profundidad, logrando un equilibrio entre lujo y brillo natural, como si fuera una hermosa seda sobre las manos.

Selena Gomez luce manicure de seda en la entrega de Premios Grammy 2025 Getty Images

Te podría interesar: Selena Gómez sorprende con uñas café tostado, el manicure elegante y discreto, perfecto para novias

Las uñas de Selena Gomez que favorecen a cualquier edad

Las uñas de Selena Gomez se han posicionado como una de las favoritas del otoño, porque rejuvenecen las manos con su brillo natural y sofisticado, que además son ideales para lucir tanto de día, como en eventos formales.

El brillo discreto de su nail art, complementa a la perfección con el brillo de sus diamantes, pues luce espectacular con sus dos anillos gruesos y su icónico anillo de compromiso, sin llamar demasiado la atención.

