David Beckham rompe el silencio sobre el distanciamiento con Brooklyn Beckham, ¿habrá reconciliación?

Desde hace varias semanas, la familia de David Beckham ha ocupado los titulares, no tanto por asuntos relacionados con el deporte o la moda, sino por rumores de un posible distanciamiento entre él, Victoria y su hijo mayor, Brooklyn Beckham.

Y es que la ausencia del joven en publicaciones familiares y ciertas acciones que han sucedido en redes sociales despertaron especulaciones sobre la posibilidad de una fractura dentro de una de las familias más mediáticas del mundo.

Ante meses de incertidumbre, diciembre de 2005 trajo un mensaje inesperado por parte del exfutbolista que más de uno interpretó como una señal de acercamiento, así como una expresión de amor incondicional hacia su hijo.

Brooklyn no fue incluido en un importante post de David Beckham

Todo comenzó el pasado 31 de diciembre cuando el exfutbolista aprovechó sus redes sociales para compartir un carrusel de 20 fotos en las que se despedía del 2025 reconociendo lo afortunado que fue durante todo el año y haciendo el recuento de los momentos inolvidables que vivió durante este año en el que también cumplió 50 años de vida. Dentro de las postales que se compartieron, David incluyó momentos especiales como su nombramiento por parte del rey Carlos III, así como fotografías con su esposa y sus hijos en momentos importantes.

En las imágenes, el gran ausente fue Brooklyn Beckham, que no fue agregado en ninguna fotografía de su padre. Y aunque esta acción hasta cierto punto fue comprensible, pues a lo largo del año el mayor de los Beckham no fue visto compartiendo momentos importantes con su familia, la situación desató el caos en redes donde la gente aseguraba que había un distanciamiento debido a que David no había puesto fotografías de su hijo mayor.

¿Qué dijo David Beckham en redes sociales?

Aunque en su publicación principal de fin de año David no incluye imágenes recientes junto a Brooklyn, al percatarse del error que había cometido y probablemente los señalamientos que los fans estaban haciendo, horas después de su publicación el exjugador compartió una serie de fotografías antiguas a través de sus historias de Instagram.

En ellas, David aparece junto a cada uno de sus hijos, incluido Brooklyn, acompañando las imágenes con mensajes breves sobre el amor y la gratitud que siente como padre por todos sus hijos. “Un papá muy afortunado”, escribió, resaltando que el amor que sentía era igual hacia todos sus hijos y ninguno estaba excluido de él.

El revuelo siguió cuando Victoria decidió repostear esta historia en su propia cuenta con la leyenda “Los amo mucho a todos”.

¿Brooklyn respondió el mensaje?

Para muchas personas, esta acción de David fue una forma de buscar un acercamiento con su hijo. Recordemos que a lo largo del año ni David ni Victoria seguían la cuenta de Instagram de Brooklyn, orillando a Cruz Beckham a salir a aclarar la situación para asegurar que no se trataba de una decisión voluntaria de sus padres, sino de un bloqueo que los tomó por sorpresa.

Este tipo de situaciones son las que habían alimentado el rumor de que entre ellos y su hijo mayor existía una tensión luego de que este decidiera pasar mucho más tiempo con su esposa Nicola Peltz. De hecho, esta Navidad Brooklyn celebró las fiestas con la familia de su esposa, y hasta el momento no se ha pronunciado respecto a la mención de su padre ni la situación del posible conflicto.

Aunque ninguno de los implicados ha salido a aclarar cuál es la situación real de la familia hasta este momento, el mensaje de David Beckham parece ser genuinamente una forma de hacerle llegar a su hijo el mensaje de que lo aman y desearían estar cerca de él.

Independientemente de las rencillas o problemas que pueda haber entre Brooklyn Beckham y sus padres, el amor que hay entre ellos es evidente, así que si existe realmente un conflicto, ojalá pronto se resuelva.