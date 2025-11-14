¿Qué color de tinte de pelo te hace ver más joven? Este es el que más favorece a los 50 y 60

El color de pelo se ha convertido en uno de los elementos más utilizados para conseguir una imagen moderna y sofisticada, pero sobre todo, que tenga un efecto antiedad que nos permita lucir más jóvenes después de los 50 y 60.

Los expertos en colorimetría coinciden en que los tonos cálidos son las mejores opciones para rejuvenecer nuestra imagen, pues iluminan el rostro, al mismo tiempo que suavizan las facciones y reviven la melena.

¿Cuál es el tinte de pelo que más rejuvenece?

Aunque todos los tintes de pelo con matices cálidos tienen efecto antiedad, hay uno en particular que da mejores resultados, se trata de los rubios cálidos que pueden tener matices miel, beige o vainilla.

A diferencia de los tonos muy fríos o extremadamente oscuros, que endurecen los rasgos y crean contraste con el crecimiento de canas, los rubios cálidos generan un efecto óptico de suavidad y armonía.

Y es que su luminosidad y contrastes, permite que se integren las canas de forma natural, creando un efecto óptico de volumen y movimiento a la melena, mientras el rostro se ilumina.

Rubio miel

Se caracteriza por su mezcla de matices dorados y beige, que aportan calidez inmediata al rostro, es ideal para todos los tonos de piel y crea un efecto de brillo multidimensional que rejuvenece al instante.

Además, se puede llevar en otras técnicas de color como el balayage o las babylights, por su buscas un cambio de look que integre de manera natural las canas.

Rubio beige

Este tinte se caracteriza por su mezcla de matices fríos y cálidos que crean un tono neutro y suave, pero sobre todo, muy favorecedor para quienes buscan un look más fresco, que difumina las canas y suaviza los rasgos.

Es perfecto para usar en técnicas de color como el balayage o el efecto melting para potenciar el brillo de la melena.

Rubio vainilla

Su mezcla de matices dorados suaves con toques cremosos crea un color cálido pero equilibrado, capaz de aportar luz inmediata al rostro y suavizar los rasgos. Además, se integra muy bien con las canas, lo que lo convierte en un gran aliado a partir de los 40, 50 y 60 años.

Antes de elegir el color de pelo que te vas a aplicar, es importante que consultes con un especialista de confianza que te ayude a encontrar el tono más favorecedor para ti.

