Rejuvenece el rostro al instante con estos cortes de pelo para rostro redondo que favorecen a cualquier edad

Aquí nos declaramos fanáticas de los cambios de imagen, especialmente cuando estos están pensados en ayudarnos a resaltar nuestra belleza y favorecernos sin importar incluso qué tipo de rostro tenemos. Uno de los más populares (y bellos) es el rostro redondo, el cual se caracteriza por contar con una distancia similar entre las mejillas y la mandíbula.

Elegir el corte de pelo indicado para este tipo de rostro no solo nos ayudará a destacar nuestro atractivo, sino que podría ser un aliado para definir nuestro rostro o incluso crear sobre él la ilusión de alargamiento con el objetivo de estilizarlo.

Si estás por ir al salón de belleza a realizarte un cambio de look y estás buscando la opción que más favorezca tu rostro, considera estos cinco cortes de pelo que, sin importar tu edad, funcionarán de maravilla en tu imagen.

Corte lob con capas largas

El lob se ha convertido en uno de los cortes de pelo más solicitados en los últimos años, especialmente este 2026 con el regreso del corte bob como uno de los estilos en tendencia del año. Sobre rostros redondos, este corte pide llevarse con capas largas para que logren generar un efecto visual en el que nuestro rostro luzca más alargado sin generar endurecimiento sobre nuestras facciones.

Este estilo es muy versátil, así que no importa la textura de tu pelo, seguramente lucirá impecable.

Corte bob francés

Esta variación del corte bob apuesta por incluir un toque de textura en la zona de las puntas y alcanzar una longitud que llegue arriba de la mandíbula. Este estilo aporta mucha elegancia a aquellas que se atreven a lucirlo, principalmente cuando cuentas con rostro redondo, pues es uno de los cortes que más lo favorecen, creando la ilusión de un rostro más alargado, especialmente si se estiliza con una raya lateral. Selena Gomez es una de las celebridades que más apuestan por este estilo.

Corte mariposa

Este corte se caracteriza por incluir capas largas en su estructura, por lo que se convierte en un gran aliado para el rostro redondo, ya que su movimiento ayuda a estilizar y suavizar las facciones. Una de las razones por las que se ha convertido en uno de los cortes de pelo favoritos de muchas mujeres es su versatilidad, pues hay quienes apuestan por llevarlo en melenas lacias, pero también por lucirlo en texturas onduladas o naturales.

Corte pixie

Este estilo es perfecto para aquellas que son fanáticas de los cortes de pelo cortos y están buscando al mismo tiempo un corte rejuvenecedor. A pesar de que el corte pixie se ha convertido en un clásico, las tendencias actuales apuestan por llevarlo con cierta longitud en la zona de los laterales y la coronilla, especialmente en rostros redondos para lograr estilizar y alargar la estructura facial. Para potenciar este efecto, no dudes en incluir un flequillo lateral en tu corte.

Corte shag

Uno de los estilos que definitivamente estarán en tendencia este 2026 es el corte shag, que sobre rostros redondos ayuda a lucir una apariencia rejuvenecedora y estilizada. A pesar de ser un corte de pelo que incluye muchas capas, la realidad es que es un gran aliado que no aumentará la ilusión visual de anchura sobre el rostro, sino todo lo contrario, sin mencionar que es el estilo perfecto para aquellas que aman el acabado relajado y desenfadado.

Si estabas buscando alternativas que logren favorecer tu rostro redondo, considera estos cortes de pelo que no solo rejuvenecerán tu imagen, sino que también te harán lucir en tendencia mientras resaltas la belleza natural de tus facciones. Ahora que ya los conoces, estás lista para ir al salón a solicitar un nuevo cambio de imagen.