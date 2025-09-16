Scandinavian Cut: el corte para pelo largo que ilumina tu rostro y rejuvenece

El clásico corte bob se reinventa con su versión llamada Scandinavian Cut, un estilo que tiene raíces en la estética escandinava, que busca un look con naturalidad y simplicidad, pero sin perder la elegancia combinada con glamour.

El objetivo de este corte, es conseguir un look fresco, ligero y elegante, que resalte la textura natural del cabello, mientras ilumina y rejuvenece el rostro.

Te podría interesar: Bob boho: el corte de otoño que rejuvenece y realza la belleza después de los 50

¿Cómo es el corte de pelo Scandinavian Cut?

También conocido como “Scandi bob”, es un corte de pelo que está ganando popularidad por su simplicidad y elegancia, ideal para quienes llevan un estilo de vida agitado que no tienen mucho tiempo para pasar horas frente al espejo, pero que al mismo tiempo quieren lucir sofisticadas.

Se caracteriza por combinar el corte bob con capas largas y sutiles, aprovechando la textura del pelo para crear movimiento y volumen de la raíz a la punta, creando looks desenfadados pero elegantes, característicos de los países escandinavos.

Te podría interesar: ¿Qué color de pelo te quita años? 5 opciones para rejuvenecer a los 50 y 60

Beneficios del corte de pelo Scandinavian Cut

Uno de los principales beneficios de este corte con origen nórdico, es su estilo desenfadado que no requiere de mucho mantenimiento; sin embargo, también se caracteriza por su gran versatilidad.

Se puede adaptar sin problema al pelo liso, pero también a las melenas ligeramente rizadas o muy rizadas, pues el corte aprovecha la textura del pelo para crear efectos elegantes, mientras le da forma al pelo.

Es un corte de pelo que se caracteriza por la filosofía de menos es más, y puede llevarse a diferentes largos, desde la media cintura a los midis que permiten jugar con las capas para enmarcar el rostro y hacer que las facciones luzcan elegantes, creando looks juveniles y modernos.

Otro de sus grandes beneficios, es que al llevarlo largo, puede peinarse suelto y recogido, y de igual forma se consiguen looks sensacionales.

Cada vez son más los estilistas que recomiendan este estilo, es ideal para mujeres atrevidas que buscan reinventar su imagen para lucir más elegantes y jóvenes.