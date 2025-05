Selena Gomez luce corte de pelo a los hombros que más favorece a mujeres de 30+

Selena Gomez ha vuelto a acaparar todas nuestras miradas, esta vez no por su música ni por sus proyectos en el cine, sino por su más reciente cambio de look que ha causado sensación en el mundo de la moda. La cantante debutó un corte de pelo a los hombros que no solo resalta sus facciones, sino que también se ha convertido como la opción perfecta para mujeres de 30 años en adelante que buscan un estilo fresco.

A través de la cuenta de Instagram de su manicurista, la prometida de Benny Blanco sorprendió a todos al lucir una melena renovada. En esta ocasión se ha olvidado de su corte bob para elegir una versión con mayor volumen, algunas capas y mucha estructura. ¡Nos encanta lo guapa que se ve!

¿Qué es el corte bob long?

Hablamos del lob, la versión más larga del clásico bob, con una longitud que cae justo sobre los hombros. Este estilo es ideal para quienes buscan un cambio sin comprometer demasiado la longitud del cabello. Además, es perfecto para regalar un aire fresco y moderno sin perder la sofisticación.

Lo que enamora de este corte es su apariencia pulida pero relajada, y su capacidad para lograr un aire rejuvenecedor sin demasiado esfuerzo. Además, funciona tanto con pelo liso como con ondas suaves o peinados texturizados.

¿Qué tipo de rostro le queda bien al corte long bob?

Si tienes rostro redondo, lo ideal es optar por un bob largo, como el que lleva Selena Gomez. Este estilo, al ser recto y llegar justo a la altura de los hombros, ayuda a alargar visualmente la cara sin marcar más la redondez. ¡Las capas sutiles también suman porque crean una línea vertical que estiliza!

A los 30, muchas mujeres empiezan a buscar cortes que proyecten seguridad, elegancia y frescura sin sacrificar la facilidad de peinado. El long bob cumple con todos esos requisitos porque es moderno, elegante, pero sin la rigidez de una melena demasiado corta.

El nuevo long bob de Selena Gomez no solo es una declaración de estilo, sino también una fuente de inspiración para todas las que deseamos renovar nuestra imagen con un corte moderno. Tú, ¿le darías una oportunidad a este look en las próximas semanas?