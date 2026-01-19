¡Sí a las mechas! 5 técnicas de color que ayudan a disimular las canas y estarán en tendencia

Aceptar la presencia de canas en nuestro pelo no tiene por qué ser sinónimo de renunciar al estilo; es más bien el pretexto perfecto para integrarlas a él de forma inteligente y favorecedora.

Las mechas siempre han sido ese gran aliado al que recurrimos cuando queremos cambiar de manera sutil pero significativa nuestra imagen, pero también cuando buscamos una herramienta que nos ayude a disimular la aparición de pelo blanco en la melena. Estas son las mechas en tendencia que, además de aportar luz y frescura a tu rostro, lograrán rejuvenecer tu pelo.

Babylights

Las babylights siguen siendo una técnica de coloración en tendencia gracias a su acabado delicado y casi imperceptible. Al ser mechas sumamente finas que buscan imitar los reflejos naturales del pelo, también conocidos como baby hairs, se han convertido en una de las favoritas de muchas mujeres, no solo por su elegancia, sino porque permiten mezclar de forma natural las canas con el resto del pelo sin generar contrastes, especialmente en la zona de la raíz.

Si lo tuyo es apostar por cambios discretos, pero que aporten mucha luz sobre el rostro, estas mechas deben ser tu opción número uno al acudir al salón de belleza.

Balayage en tonos fríos

Las mechas para ya siguen siendo un gran aliado al momento de aportar luz a nuestras facciones. Este 2026 apunta a tonos un tanto más fríos, como los rubios cenizo, perla o beige, especialmente para aquellas que buscan integrar de forma natural las mechas a sus canas.

Esta técnica de coloración resulta sumamente favorecedora en melenas con bases castañas o rubias oscuras, pues a la par ayudan a generar dimensión en el pelo para lograr un acabado elegante y sofisticado.

Mechas face framing

Estas mechas se caracterizan por enmarcar el rostro y son una opción muy inteligente para disimular las canas que suelen aparecer a la altura de las sienes o en la coronilla. Esta técnica busca aclarar de forma estratégica algunos mechones que se encuentren cercanos al rostro para crear un efecto de iluminación natural que no solo va a desviar la atención del pelo blanco, sino que se integrará con él, logrando un acabado natural.

Mechas grey blending

Si tú eres de las que aman lucir sus canas y solo buscas una técnica que ayude a potenciar su belleza, el grey blending es una gran alternativa para lograrlo. Lejos de ocultar la presencia del pelo blanco, esta técnica busca integrarla con coloraciones plateadas para resaltarla de forma delicada y elegante. Muchas celebridades han apostado por esta coloración, siendo Andie MacDowell su mayor exponente.

Mechas multidimensionales

Esta técnica de coloración apuesta por combinar diversos tonos que entre ellos tengan tonalidades cercanas para lograr un acabado natural y lleno de dinamismo sobre la melena. Estas mechas también son grandes aliadas para aportar volumen, así como movimiento, y se han convertido en una gran alternativa para ayudar a disimular la presencia de canas en el pelo.

Las mechas siempre serán grandes aliadas para rejuvenecer nuestra imagen y ayudarnos a obtener un look nuevo, luminoso y refrescante sin tener que recurrir a cambios extremos. Si tu pelo comienza a pintarse de blanco, estas cinco técnicas seguramente te ayudarán a disimular las canas mientras apuestas por una imagen en tendencia y muy favorecedora.