¡Sí al bob francés! Millie Bobby Brown confirma que este es el corte de pelo rejuvenecedor que necesitas para refrescar tu look

Si hay algo que caracteriza a Millie Bobby Brown es la versatilidad con la que apuesta por looks arriesgados, favorecedores y modernos. Si bien ya la hemos visto con melena rubia, pelirroja, larga o extra corta, en esta ocasión se suma a la fiebre de los cortes bob para demostrar por qué son una de las grandes apuestas en tendencias capilares del 2026.

Durante su participación en los Premios Joy 2026, celebrados en Riad, Arabia Saudita, la actriz y protagonista de “Stranger Things” decidió dejar atrás su melena larga y con destellos rojizos para apostar por un corte de pelo en tendencia, corto y sofisticado: el bob francés.

Millie Bobby Brown marca tendencia con el bob francés

A sus 21 años, Millie nos ha dado cátedra de cómo lucir diversos estilos con elegancia y acierto, dejando claro que los cortes de pelo cortos pueden convertirse en grandes aliados rejuvenecedores, especialmente aquellos que pertenecen a la familia de los bobs. Desde finales de 2025, los expertos ya vaticinaban que el corte bob se convertiría en la gran apuesta de muchas mujeres para apostar por una melena rejuvenecedora y con estilo.

De esta forma, Millie ha decidido sumarse a este club, en el que ya hemos visto a varias celebridades como Emma Stone, y lucir de forma impecable su melena, acompañándola con un bello vestido de malla color plata de Tamara Ralph.

5 cortes bob que estarán dominando el 2026

Apostar por el bob correcto será una de las mejores decisiones que puedas tomar este año, pues no solo estarán apostando por un corte de pelo favorecedor, sino también por un estilo que aporta grandes beneficios sobre el rostro. Estos son los bobs más populares y que estarán en tendencia en el 2026.

Bob francés

La gran apuesta de Millie Bobby Brown para los Premios Joy es un corte de pelo que alcanza una longitud a la altura de la mandíbula y que cuenta con cierta textura en la zona de las puntas para lograr un aire desenfadado.

Bob texturizado

Si estás buscando un corte de pelo que aporte volumen en movimiento sobre tu melena, esta es la mejor opción para ti. Este corte se conforma por capas largas y textura en la zona de las puntas para lograr un rostro enmarcado que al mismo tiempo se vea dulce, rejuvenecido y con rasgos suavizados.

Bob italiano

Este corte apuesta por ser un tanto más pulido, aunque no por esto completamente recto, para evitar así el efecto casco. Se caracteriza por contar con puntas definidas que se acomoden hacia adentro, dando a la melena un aspecto muy sofisticado y elegante.

Lob

El lob suele llegar a la altura de los hombros o incluso a rozar en la zona de la clavícula y se ha convertido en uno de los estilos favoritos de muchas mujeres gracias a su versatilidad, pues no solo aporta un aspecto más juvenil a quien lo lleva, sino que también favorece a casi todos los tipos de rostro y melenas.

Corte bob con flequillo

Ya sea que apuestes por una versión con fleco cortina o con copete recto pero degrafilado, lucir tu melena bob con un flequillo es un gran acierto, pues este puede ayudarnos a disimular líneas de expresión y enmarcar nuestro rostro, haciendo que este luzca con una apariencia más joven y refinada.

¿Por qué el corte bob es uno de los más rejuvenecedores?

Por sí solo, el corte bob es un clásico que ha sabido adaptarse a las tendencias Y al paso del tiempo. Su capacidad de reinventarse es la que lo ha ayudado a mantenerse vigente a lo largo de todos estos años. Este 2026 estaremos dejando de lado los clásicos cortes rectos y pulidos para dar paso a presiones con mayor volumen, las cuales serán grandes aliadas para lograr un estilo rejuvenecedor y fresco.

El bob es un corte versátil que puede adaptarse a diferentes tipos de rostro, edades e incluso estilos; su forma ayuda a aportar estructuras sobre nuestro rostro, resaltar zonas como los pómulos y al mismo tiempo estilizar partes como el cuello, haciendo que nos veamos más elegantes y refinadas.

Millie Bobby Brown no solo acaba de darle la bienvenida a un nuevo look, sino que también nos está dando la pauta para comenzar a experimentar con nuestras melenas y elegir un corte de pelo que no solo nos favorezca, sino que también esté en tendencia y nos ayude a rejuvenecer nuestra apariencia. ¿Te unirás al club de los Bob?