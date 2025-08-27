Taylor Swift presume uñas francesas, las favoritas para las novias este 2025

El pasado 26 de agosto, Taylor Swift anunció su compromiso con el jugador de la NFL, Travis Kelce, y obviamente toda la atención se fue sobre el anillo de compromiso estilo vintage de más de 500 mil dólares que porta en la mano izquierda.

Sin embargo, poco a poco las miradas se fueron desviando hacia su estilismo, el vestido que llevaba puesto, el maquillaje y hasta las uñas, que llevó en un clásico francés que se perfila como una de las tendencias favoritas entre las novias.

Las uñas francesa de Taylor Swift ideales para novias

El manicure de Taylor Swift siempre se había caracterizado por su tonos rojos cereza o granate, pero para el gran día en que su novio Travis le pidió matrimonio, optó por un diseño mucho más sofisticado, unas uñas francesas que entran dentro de la tendencia clean nails.

Taylor lució uñas almendradas con un estilo francés que le dio un look pulido con un acabado brillante pero sutil.

De acuerdo con algunos especialistas, la famosa cantante optó por este diseño limpio y pulido para darle protagonismo a su anillo de compromiso, mientras sale a la luz su personalidad más auténtica y romántica, en sintonía con la etapa que está viviendo.

¿Por qué las uñas francesas son ideales para las novias?

Las uñas francesas se caracterizan por su base natural, casi del mismo color de la piel, con una punta blanca que aporta un acabado pulido y delicado que puede combinar con cualquier vestido.

Además, pueden adaptarse a cualquier estilo, desde la versión clásica en punta cuadrado a tendencia más modernas como las uñas almendradas con acabados nacarados o perlados.

Este diseño es sin duda el ideal para las novias que buscan un look sofisticado y romántico, que permite resaltar la naturalidad de las manos sin robarle protagonismo al anillo de compromiso, tal y como hizo Taylor Swift.

