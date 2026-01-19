Tintes que te hacen ver mayor: evita estos 5 tonos de pelo después de los 40 porque envejecen la mirada

Aunque en el mundo de la belleza las reglas no están escritas y puedes adaptar los diferentes tonos a la armonía de tu rostro para convertirlos en apuesta favorecedoras para un cambio de look, los expertos coinciden que después de los 40, hay colores de pelo que es mejor evitar.

La razón es muy simple, muchas de estas tonalidades, pueden hacerte ver mucho myor, por la combinación de matices y subtones que puedes opacar la belleza del pelo y de la piel, endureciendo las facciones.

Te podría interesar: ¡Ni balayage ni babylights! Las mechas woodlights son el secreto para iluminar las melenas castañas con elegancia

Colores de pelo que debes evitar después de los 40 porque te hacen ver mayor

Estos son algunos de los tonos de pelo que es mejor evitar después de los 40, pues aunque no lo creas, pueden hacerte ver mucho mayor, sin que lo notes.

Rubio amarillo o dorado excesivo

Aunque son tonos cálidos, cuando se llevan en amarillos o dorados demasiado saturados pueden resultar envejecedores, ya que tienden a verse artificiales y a resaltar manchas, rojeces y signos de cansancio, dando como resultado un aspecto menos fresco y más endurecido.

Marrón muy oscuro y opaco

Aunque suelen aportan profundidad a la melena, cuando el marrón es demasiado oscuro y sin reflejos, puede endurecer las facciones y acentuar las líneas de expresión, dando como resultado un efecto plano y envejecido.

Gris platinado sin matices

Se trata de un tinte en tendencia y elegante; sin embargo, al ser un tono frío, puede llegar a “apagar” visualmente la piel y sumar algunos años, pues es importante saber aplicarlo y crear reflejos para que aporte luz y movimiento.

Borgoña o vino intenso

Estos tonos con matices fríos y profundos, suelen crear sombras en el rostro, haciendo que la mirada se vea más dura y luminosa, sin mencionar que, al ser tonos muy intensos, puede llegar a verse saturados y artificiales, haciendo que no sean tan favorecedores ni elegantes.

Castaño humo

Aunque es un tono elegante y sofisticado, puede restar luminosidad al rostro si no se trabaja correctamente. Cuando se lleva de forma plana y sin matices, puede verse demasiado oscuro y frío, apagando la piel y acentuando imperfecciones y líneas de expresión, lo que da como resultado una imagen rígida y poco favorecedora.

Los especialistas recomiendan apostar por tonos con dimensión, reflejos suaves y matices cálidos que iluminen el rostro y suavicen las facciones, pues es importante recordar que el color adecuado no busca disfrazar la edad, sino acompañarla con elegancia y frescura.

