¿Uñas acrílicas o gel? 7 ideas de manicure a la moda que rejuvenecen las manos

Si hay algo que nunca pasa desapercibido, son nuestras manos. Podemos llevar el outfit más lindo, pero si el manicure está descuidado, todo el look pierde fuerza. Por eso cada vez más mujeres nos preguntamos: ¿qué es mejor, uñas acrílicas o de gel?. La verdad es que ambas tienen sus ventajas y lo importante es elegir lo que mejor se adapte a tu estilo de vida.

Las acrílicas son ideales si te gusta llevar uñas largas y resistentes (perfectas para diseños más atrevidos), mientras que el gel te da un acabado más natural, ligero y con ese brillo elegante que parece recién salido del salón todos los días. ¿Lo mejor? En cualquiera de las dos opciones puedes jugar con tendencias que rejuvenecen al instante.

Aquí te comparto 7 ideas de manicure que no solo están en tendencia este 2025, también hacen que las manos se vean más jóvenes y cuidadas.

1. Francés con un toque moderno

¡Olvídate del clásico blanco! Ahora las puntas se llevan en tonos pastel, neón o metálicos. Es el detalle sutil que transforma un diseño tradicional en algo fresco y juvenil.

2. Baby boomer elegante

Este degradado entre nude y blanco es como un filtro de belleza para las manos. Se ve limpio, sofisticado y alarga los dedos visualmente.

3. Nude glossy

Los tonos nude nunca pasan de moda, pero este año la clave está en el acabado ultrabrillante. Ese efecto “vidrio” da un look saludable y prolijo, como si tus manos tuvieran un glow natural.

4. Rojo vibrante

Si buscas un clásico que nunca falla, apuesta por el rojo puede ser desde el cereza hasta el vino profundo, este tono ilumina la piel y transmite confianza.

5. Minimalismo delicado

Los diseños minimalistas son discretos pero con mucha personalidad, justo por eso logran un aire moderno y fresco. Te recomendamos elegir pequeños trazos, puntitos o líneas finas sobre bases neutras.

6. Uñas cortas en colores pastel

Las uñas cortas están de regreso y en tonos lavanda, celeste o verde menta se ven femeninas y dulces. Es el truco perfecto para quitarle dureza a las manos o darles un aire más juvenil.

7. Chrome y perlados

El efecto espejo o nacarado sigue siendo de los favoritos. Es divertido, refleja la luz y aporta un toque fashion sin necesidad de exagerar. Perfecto si quieres algo distinto sin salirte de lo elegante.

Tanto las uñas acrílicas como las de gel pueden rejuvenecer tus manos, solo depende del diseño que elijas. Los tonos claros y acabados brillantes suavizan y estilizan, mientras que los rojos o cromados aportan seguridad y fuerza.

