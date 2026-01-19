Uñas elegantes: 5 tendencias de uñas que debes probar en 2026 porque rejuvenecen las manos

Apostar por unas uñas elegantes hoy en día es una tarea sencilla, pues el mundo del nail art cuenta con infinidad de propuestas que pueden ayudarnos con dicha misión, y también existen miles de manos de manicurtistas talentosas que hacen obras de arte con su trabajo.

Sin embargo, muchas veces hay diseños en tendencia que no terminan de encajar con nuestro estilo, por muy preciosos que nos parezcan. Afortunadamente, existen diseños y propuestas que pueden adaptarse a cualquier gusto y hoy reunimos las cinco tendencias de uñas que dominarán 2026 y que no solo lucen lindas, sino que también rejuvenecen tus manos.

Uñas ojo de gato

El cat eye se ha convertido en el efecto de uñas favorito de todos los diseños y técnicas de decoración. No por nada, pues su acabado metálico no solo luce moderno, sino también sumamente elegante. Esta tendencia de uñas no solo te ayudará a rejuvenecer las manos, sino que también a estilizarlas e incluso a unificar el tono de la piel.

Uñas glazed

Hace unos años, Hailey Bieber puso en tendencia el acabado glazed, el cual llegó para no abandonarnos y permanecer en el mundo de las uñas como uno de los favoritos y más usados. Este 2026 regresa para acompañar diferentes superficies con una misión clara: agregar a las uñas un acabado aperlado único y muy elegante.

Uñas con glitter reflectivo

Por muy amantes del minimalismo que nos consideremos, la realidad es que no podemos resistirnos a un bello diseño de uñas con glitter. Y es que estas pequeñas partículas brillantes logran crear sobre la uña una fectre tan elegante y llamativa, pero discreta, que sigue robándose nuestro corazón.

Este año una nueva forma de lucir el glitter se agrega al mundo de las uñas y este es el acabado reflectivo, el cual dota de un brillo más descomunal y se activa al exponer las uñas a una luz directa.

Uñas de jabón

Si lo tuyo son los diseños discretos y minimalistas, las uñas de jabón seguirán siendo la alternativa que más te favorezca este 2026. Su acabado rosado lechoso y sofisticado se convierte de nuevo en las uñas más solicitadas y en la elección de aquellas que desean un manicure rejuvenecedor y sofisticado.

Uñas micro french

La manicura francesa en su versión mini se convierte en otra gran tendencia para apostar por un diseño de uñas delicado y femenino. Puedes apostar por él en su clásica forma de punta blanca, en un color en tendencia (morado, azul, burdeos, amarillo, verde agua, naranja, etcétera), o incluso en texturas o acabados como el cromático o el popular ojo de gato.

Si estabas buscando diseños de uñas elegantes que no solo se vean lindas, sino que también rejuvenezcan las manos, estas tendencias de uñas no te van a decepcionar. Te juramos que, después de probar alguna de estas propuestas, volverás a ellas en cada visita al manicurista.