¡1 millón de dólares! Esta sería la mesada mensual que Nicola Peltz recibe por parte de su padre

En los últimos días, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham han sido el centro de la atención mediática luego de que este último emitiera polémicas declaraciones relacionadas con su familia, especialmente con sus padres. En este contexto, el nombre de ambos ha sido una constante en redes sociales e incluso en los principales medios de comunicación, pues más de uno ha querido seguir de cerca el drama de la familia Beckham.

Sin embargo, recientemente el nombre de la esposa del primogénito de David y Victoria Beckham volvió a tomar protagonismo luego de que se reportara que la actriz, hija del multimillonario Nelson Peltz, recibiera una mesada mensual millonaria por parte de su padre.

¿Nicola Peltz recibe una mesada millonaria? Esto es lo que se sabe sobre el caso

Recientemente, durante la emisión del podcast “Rest Is Entertainment”, la presentadora Marina Hyde habría afirmado que la actriz, esposa de Brooklyn Beckham desde 2022, sería acreedora de un apoyo económico por parte de su padre que aparentemente ascendería al millón de dólares. Rápidamente, esta información causó controversia, especialmente luego de la situación que actualmente envuelve el nombre de la actriz y su esposo, así como por la aparente notable diferencia de apoyo económico que ambas familias estarían brindando a sus hijos.

Fuente cercana niega la existencia de dicha mesada millonaria

De acuerdo con reportes de “Page Six”, una fuente cercana pronto se acercaría a ellos para desmentir tal afirmación, señalando que era “100% falsa”, y agregando “la cita en cuestión no tiene fuente porque no es cierta. Es simplemente un rumor inventado de la nada”.

Sin embargo, dentro del mismo podcast, Hyde también habría informado que Brooklyn también recibía un apoyo financiero por parte de sus padres, aunque no con una cantidad tan excesiva.

Según Marina Hyde, tanto Victoria como David buscarían que su hijo desarrollara cierta independencia financiera, mientras que la familia Peltz abogaría por otorgar un apoyo generoso a su Nicola.

¿La compensación mensual fue parte del conflicto entre ambas familias?

Evidentemente, esta situación, según Hyde, habría llevado al multimillonario a cuestionar a los Beckham por la “falta de apoyo” a Brooklyn, llegando a afirmar que “Escuché- y quizá Nelson Peltz lo negaría- que él les dijo a Victoria y David: ‘Yo le doy a mi hija una asignación de un millón de dólares al mes. ¿Por qué ustedes no?”

Y es que cabe resaltar que, aunque la fortuna de David y Victoria podría ascender los 600 o 670 millones de dólares, el patrimonio de Nelson Peltz es aún mayor, pues se estima que alcanza los 1,400 millones de euros.

Aunque una fuente cercana a Nicola Peltz ha salido a confirmar que su mesada mensual de 1 millón de dólares es solamente un rumor sin fundamentos, su nombre ha vuelto a colocarse en los principales titulares internacionales generando aún más dudas sobre la joven de 31 años, su vida y su relación con Brooklyn Beckham, quienes hasta el momento, han mantenido la discreción ante la polémica que se desató el lunes pasado.

