3 anécdotas curiosas de Silvia Pinal, la última gran diva del cine mexicano

La trayectoria de Silvia Pinal, también conocida como “la última gran diva del cine mexicano” se ha convertido en un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de actrices, quienes buscan trascender en el imaginario colectivo, tal y como lo hizo la líder de una de las dinastías más populares del espectáculo en México.

Además de ser recordada por sus icónicos roles en la pantalla grande, la actriz de 92 años fue una pionera del teatro de comedia musical mexicano, lo cual también abona a la gran fama que acumuló y al hecho de que actualmente sea reconocida como todo un símbolo de la televisión nacional.

A manera de homenaje, también cabe mencionar que el importante rol de doña Silvia también trajo consigo el desarrollo de curiosas amistades y anécdotas, las cuales han quedado inmortalizadas en varias entrevistas grabadas de la actriz e incluso de manera escrita, por lo que aquí en VANIDADES te presentamos 3 de ellas para que ahondes en tu conocimiento en uno de los íconos vivos de la escena.

Silvia Pinal ha heredado a toda su descendencia un gran legado en el mundo del espectáculo Instagram @sylviapasqueloficial

Mario Moreno Cantinflas fue el padrino de boda de Silvia Pinal

En su firma del Libro de Oro de PECIME, Pinal recordó como “Cantinflas”, reconocido entre sus múltiples papeles como el gran “Mimo” mexicano, se convirtió en su padrino de boda.

“Recuerdo que me acerqué para decirle, Don Mario, me gustaría que fuera mi padrino de boda, y después de quedarse un momento callado, me contestó: ‘Claro que sí, encantado de hacerlo, pero nada más te voy a pedir una cosa, que no me hagan rezar porque yo no sé nada de eso’”, fueron las palabras con las que Silvia recordó la manera en la que Mario Moreno aceptó ser su padrino en su boda con Rafael Banquells en 1947.

Silvia Pinal es todo un ícono de las pantallas mexicanas

Silvia Pinal fue testigo del pleito entre Leticia Palma y Jorge Negrete

Durante la misma firma, presidida por Periodistas Cinematográficos de México A.C., la diva recordó el caso de Leticia Palma, una bella actriz de la época de oro que a pesar de tener un gran porvenir su carrera, no logroño trascende por un problema que tuvo con Jorge Negrete, en ese entonces dirigente de la ANDA, quien la vetó para trabajar en los lugares que controlaba la agrupación que él representaba que eran prácticamente todos.

“Fue muy corta su carrera ¿verdad?. Yo fui testigo de que en una ocasión, sobre Paseo de la Reforma, se encontraron Jorge Negrete y Leticia Palma y ambos se bajaron de sus carros y se gritaron de todo, se gritaban horrores. Yo no me metí, lo que hice fue retirarme”, fue la anécdota que compartió antes de dejar su propia inscripción en el libro de la asociación.

Luis Buñuel fue compadre de doña Silvia Pinal

Por último, otra anécdota curiosa tiene que ver con el cineasta español director de clásicos como “Un perro andaluz”, quien apadrinó a la hija que Silvia tuvo con Gustavo Alatriste: Viridiana, quien falleció a los 19 años, en 1982 en un trágico accidente.