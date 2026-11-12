Ana de Armas sorprende al llegar con Beto Montenegro a la gala previa de los Latin Grammy 2026

Ana de Armas volvió a acaparar las miradas, esta vez no solo por su elección de moda, sino por llegar acompañada de Beto Montenegro a uno de los eventos más importantes de la semana de los Latin Grammy 2026. La actriz cubano-española y el músico venezolano hicieron una nueva aparición conjunta en Las Vegas, donde posaron ante los fotógrafos durante la gala Persona del Año, dedicada a reconocer la trayectoria de Daddy Yankee.

La pareja llegó tomada del brazo y compartió la alfombra roja, una imagen que rápidamente llamó la atención. Aunque ambos ya habían sido vistos juntos en otros eventos y durante sus vacaciones, esta aparición representa uno de sus posados más destacados como pareja en una celebración de la industria musical latina.

Para la ocasión, Ana eligió un conjunto negro de inspiración gótica, con transparencias, encaje y una silueta que destacó por su construcción corsetera. Beto Montenegro, por su parte, apostó por un traje negro de corte amplio, camisa y corbata.

Ana de Armas apuesta por un vestido negro de encaje y transparencias

El estilismo de Ana de Armas fue uno de los protagonistas de la noche. La actriz dejó de lado los vestidos de gala tradicionales para apostar por una propuesta de estética romántica y gótica de la firma Wiederhoeft.

El conjunto estaba formado por un corsé estructurado con escote Bardot, que dejaba los hombros al descubierto y destacaba por sus costuras y cierres metálicos. La pieza se acompañaba de una falda larga semitransparente, decorada con encaje, bordados florales y aplicaciones brillantes que aportaban movimiento al diseño.

La actriz completó el look con zapatos negros de punta, una gargantilla delicada y el cabello oscuro, liso y con raya en medio. El maquillaje de tonos naturales permitió que el protagonismo recayera en el vestido.

La elección destacó por su contraste entre la estructura del corsé y la ligereza de la falda, una combinación que convirtió las transparencias en el elemento central de su aparición.

Ana de Armas y Beto Montenegro hicieron una aparición conjunta en Las Vegas durante la gala Persona del Año 2026. Para la ocasión, la actriz eligió un vestido negro de corsé, encaje y transparencias, mientras el músico de Rawayana apostó por un traje negro de silueta relajada. Getty Images

Ana de Armas y Beto Montenegro: una nueva aparición juntos en una alfombra roja

La presencia de Beto Montenegro junto a Ana de Armas también despertó interés. El músico venezolano, conocido por ser el vocalista de Rawayana, acompañó a la actriz durante la gala y posó con ella frente a las cámaras.

La relación entre ambos comenzó a llamar la atención durante el verano de 2026, cuando fueron fotografiados juntos en Madrid y posteriormente durante unas vacaciones en Formentera, donde compartieron muestras de cariño.

En octubre, la pareja hizo una aparición pública en la Semana de la Moda de París, cuando acudió al desfile de Louis Vuitton. Ambos caminaron tomados de la mano frente a los fotógrafos, en una de las primeras ocasiones en las que se mostraron juntos en un evento de gran exposición.

Ahora, su llegada a Las Vegas suma otro capítulo a esta historia. La actriz, que suele mantener su vida sentimental lejos de los reflectores, acompañó al cantante en una celebración especialmente importante para la música latina.

La actriz Ana de Armas acaparó las miradas en Las Vegas al llegar de la mano de Beto Montenegro a la gala Persona del Año de los Latin Grammy 2026. Para esta noche, eligió el encaje negro y las transparencias como protagonistas de su estilismo. Getty Images

¿Quién es Beto Montenegro, el novio de Ana de Armas?

Beto Montenegro es un músico venezolano y vocalista de Rawayana, banda que ha ganado reconocimiento internacional por su mezcla de reggae, pop, funk y sonidos caribeños.

El grupo ha construido una trayectoria importante dentro de la música latina y ha recibido reconocimientos de la industria, incluidos premios Grammy Latinos. Su presencia en la gala dedicada a Daddy Yankee también lo situó entre los invitados del encuentro musical celebrado en Las Vegas.

Aunque Ana de Armas y Beto Montenegro han mantenido su relación con discreción, sus apariciones conjuntas en París y ahora en Las Vegas han permitido conocer un poco más de esta historia.

Ana de Armas acompaña a Beto Montenegro en la gala dedicada a Daddy Yankee

La celebración en la que apareció la pareja fue la gala Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, un homenaje a Daddy Yankee por su influencia y trayectoria dentro de la música latina.

El evento tuvo lugar el 11 de noviembre en el MGM Grand Conference Center de Las Vegas y reunió a figuras de la música y el entretenimiento. La presencia de Ana de Armas también llamó la atención por tratarse de una actriz de proyección internacional que acompañó a su pareja a una de las citas más relevantes de la semana de los Latin Grammy.

Con un vestido negro de encaje y transparencias, y junto a Beto Montenegro, Ana protagonizó una de las apariciones más comentadas de la noche.