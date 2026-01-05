Así fue la emotiva felicitación de la madre de Dove Cameron tras su compromiso con Damiano David

El amor está en el aire y el 2026 no pudo iniciar de una manera más romántica que con la propuesta de matrimonio de una de nuestras celebrity couples favoritas del momento, y el compromiso de Dove Cameron y Damiano David no solo emocionó a más de una de nosotras, sino también a su círculo más cercano.

Luego de que se hiciera pública la noticia el pasado fin de semana, Bonnie Wallace, madre de la actriz, compartió un mensaje profundamente emotivo a través de sus redes sociales en el que no solo expresó su alegría por esta nueva etapa en la vida de su hija, sino que también dio de manera oficial la bienvenida al vocalista de Måneskin a la familia.

¿Qué fue lo que dijo la mamá de Dove Cameron?

Luego de que Dove Cameron anunciara su compromiso el pasado 3 de enero, Bonnie Wallace recorrió su cuenta oficial de Instagram para compartir la felicidad que la noticia representaba tanto para ella como para su familia.

Con una fotografía en la que la pareja aparece abrazándose con evidente complicidad, Bonnie dedicó unas palabras llenas de emotividad y afecto para los recién comprometidos.

En el mensaje, la madre de Dove expresó que no puede imaginar una pareja más amorosa y compatible para su hija, a quien llamó por su nombre real, Chloe Celeste Hosterman. Además, aprovechó para dar la bienvenida a Damián o David a la familia, dejando claro que esta unión está más que aprobada.

Otros famosos se unen a la celebración

Las felicitaciones no solo vinieron de la madre de Dove Cameron; la hermana mayor de la actriz, Claire Hosterman, también se unió a la oleada de festejos, dedicando un mensaje en los comentarios de la publicación donde expresó la felicidad que le daba la noticia y describiendo a Damián no como un hombre amable, cariñoso y profundamente respetuoso.

Algunas celebridades también dejaron lindas palabras y felicitaciones para los futuros esposos, entre ellos Belinda, quien expresó: “Ay, mi pareja favorita”. Jennette McCurdy, Vera Wang y el compositor Finneas O’Connell también se unieron al festejo.

¿Cómo nació la historia de amor entre Dove y Damiano?

La historia de esta pareja se remonta a septiembre de 2023, el primer momento en el que se les vinculó sentimentalmente. Desde ese momento se especuló mucho sobre su relación, llegando a nacer el rumor de que en octubre de 2025, luego de que la pareja fue vista dando un paseo por Sídney, en Australia, y a Dove usando anillo en el dedo anular, ambos se habían comprometido.

Aunque ni ella ni Damiano habían salido a aclarar nada, hoy es un hecho que la pareja está comprometida y próxima a celebrar su boda.

Definitivamente, 2026 será el año de las nupcias, y la pareja conformada por Dove Cameron y Damiano David se suma de forma oficial a la lista de celebrity couples que estarán llegando al altar este año. ¿De todas las bodas que podrían celebrarse a lo largo de este 2026, cuál es la que más emoción te provoca?