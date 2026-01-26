Así fue la escapada romántica de Kylie Jenner y Timothée Chalamet a México luego de su nominación al Oscar

Kylie Jenner y Timothée Chalamet volvieron a convertirse en el centro de atención mediática luego de ser captados disfrutando de una escapada romántica en México.

La pareja, que eligió Cabo San Lucas como destino turístico, fue vista disfrutando del clima de Baja California un día después de que el actor recibiera su tercera nominación al Oscar el pasado jueves.

A pesar de que ambos han mantenido en estricta privacidad su relación, las imágenes capturadas por diversos paparazzi demuestran que entre ellos existe un vínculo importante y una dinámica de cercanía que contrapone los rumores que por meses circularon sobre una posible ruptura de la pareja.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet descansan en México

De acuerdo con reportes de medios internacionales, la pareja se hospedó en una propiedad privada con vista al mar. En imágenes capturadas por paparazzi, se puede ver a ambos en el interior de la casa, disfrutando de la tranquilidad de los espacios.

Kylie apostó por lucir un bikini de color negro, el cual combinó con un par de pantalones deportivos sueltos, apostando por un look natural donde su pelo, aún húmedo por haber tomado un chapuzón en la alberca, se peinaba hacia atrás.

Por su parte, Timothée apostó por un look fresco, llevando una playera sin mangas en color gris, bermudas y una gorra.

Timothée Chalamet le declara su amor a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards Getty Images

¿Qué hicieron Kylie y Timothée en su fin de semana en México?

La pareja fue captada dando un paseo por el muelle, donde tomaron un barco que seguramente los llevaría a recorrer el “Mar de Cortés”.

Para este momento, la pareja cambió un poco su atuendo, ella apostando por unos jeans de pierna ancha, una sudadera negra y un bolso color camel, destacando su imagen por el uso de una mascarilla y lucir su pelo suelto. Timothée apostó por un estilo similar al de su novia, cambiando los jeans por unos pantalones deportivos.

Aunque en esta ocasión ninguno de los dos dio muestras de afecto demasiado evidentes, sí se les pudo observar intercambiando conversaciones e incluso disfrutando cada uno de sus propias actividades en calma: ella revisando su celular y él escribiendo sobre una libreta.

Timothée y Kylie celebran su nominación con cenas románticas

A pesar de que a finales del 2025 mucho se especulaba sobre la posible separación de esta pareja, la realidad es que ambos han dejado ver que su vínculo está más unido que nunca y así lo dejaron ver durante la promoción de la película del actor, así como su paso por las diferentes premiaciones de la temporada.

Antes de su escapada a playas mexicas, la pareja fue vista disfrutando de una cena íntima en compañía de amigos cercanos en el exclusivo restaurante Flora Farms.

De acuerdo con reportes de diversos testigos, la cena tuvo una duración de más de una hora, donde la pareja compartió momentos de risas, conversaciones con sus amigos e incluso un momento instagrameable, pues se vio al actor tomando fotos a su novia con una cámara.

La escapada romántica de Kylie Jenner y Timothée Chalamet a México no solo fue un momento de celebración para el actor, quien recibió su tercera nominación al premio Óscar por su desempeño en “Marty Supreme”, sino que también fue el pretexto perfecto para unir más su vínculo y demostrar que su relación es una de las más sólidas del mundo del entretenimiento.