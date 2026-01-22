Blake Lively habría recurrido a Ben Affleck durante el rodaje de “It Ends With Us” por disputa con Baldoni

La producción de “It Ends With Us”, así como el nombre de Blake Lively, Justin Baldoni e incluso otras celebridades, vuelven a protagonizar los titulares internacionales. Y es que pareciera que este pleito, lejos de estar por llegar a su fin, cada día revela nuevos detalles que hacen que el caso siga manteniéndose en el ojo mediático.

Esta semana, luego de que se hicieran públicos algunos documentos legales sobre la demanda entre la actriz y el director, salió a la luz nueva información en donde Blake habría buscado apoyo creativo en Ben Affleck. Esto habría sucedido luego de que la protagonista de la película y su coestrella hubiesen tenido una diferencia creativa durante el rodaje de una de las adaptaciones literarias más polémicas de los últimos años.

Blake Lively recurre a Ben Affleck por ayuda

De acuerdo con la información revelada en dichos documentos, Blake habría redactado y enviado un correo electrónico durante mayo de 2024 a un destinatario, cuyo nombre se mantiene protegido, pero que distintas fuentes han logrado identificar como el actor y productor Ben Affleck, con quien trabajó en el proyecto “The Town” en 2010. Dicho mensaje habría sido redactado durante la etapa de postproducción, proceso en el que los desacuerdos creativos entre Blake y Justin generaron bastante tensión.

En su correo, Blake le pedía a Ben Affleck que realizara observaciones, comentarios y opiniones respecto a su propia versión de la película, información que resulta importante porque esto estaría sugiriendo que el filme contó con dos ediciones paralelas.

En el mensaje, la actriz también destaca que su experiencia trabajando con Baldoni había sido sumamente complicada, resaltando que este había sido uno de los proyectos más difíciles en toda su carrera.

El proceso legal entre Blake y Justin continúa. Getty

Los conflictos creativos que habrían dado origen al pleito

Los documentos también estarían señalando que las diferencias entre Blake y Justin no solo eran de índole creativa, pues la actriz habría insinuado que existían problemas dentro del set, incluyendo situaciones relacionadas con el área de recursos humanos.

De acuerdo con la información que brinda el expediente del pleito, Lively habría asumido un rol con mayor presencia en los campos de reescritura y reestructuración del guion, así como una intervención directa en la parte de la dirección creativa. Esto habría incrementado la atención entre Baldoni y Blake, especialmente porque él era el director del proyecto.

Ben Affleck, Matt Damon y otras celebridades implicadas

A pesar de que al inicio del caso el pleito legal solo involucraba a Blake, Justin y algunos miembros del cast de la película, poco a poco fueron sumándose nombres de celebridades implicadas como Taylor Swift. Sin embargo, la situación ha escalado al grado de incorporar más nombres importantes como Ben Affleck, a quien presuntamente Blake se habría acercado en busca de un consejo gracias a su experiencia como director, y Matt Damon, a quien Blake y su esposo Ryan Reynolds habrían contactado para solicitar apoyo en el montaje de la película en medio de las diferencias creativas con Justin Baldoni.

Según conversaciones incluidas en los documentos recientes, Matt habría respondido de forma entusiasta, ofreciendo incluso su casa productora para futuros proyectos.

Todo parece indicar que el pleito legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, así como la cobertura mediática en torno a “It Ends With Us”, aún están lejos de terminar.

Y aunque, de momento, se hayan revelado nombres como Matt Damon, Ben Affleck y Taylor Swift, quienes se encuentran involucrados de manera indirecta en el caso, seguramente más información y celebridades se irán sumando a esta historia, en lo que llega el juicio previsto a realizarse el próximo mes de mayo.