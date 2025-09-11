¿Britney Spears defendió a Justin Bieber? Esto fue lo que comentó la cantante

Justin Bieber ha recibido críticas por publicar imágenes de su bebé en redes sociales, sin embargo, Britney Spears salió en su defensa con un mensaje en el que reflexionó sobre la intensa presión que enfrentan las celebridades en su vida personal.

La cantante aseguró que son los cítricos los que tienen que sentirse avergonzados por estar juzgando constantemente la vida de los demás.

Justin Bieber comparte foto de su hijo durante el lanzamiento de su nueva música

Tras 4 años de ausencia en la escena musical, Justin finalmente lanzó nueva música con ‘Swag II’ el pasado 5 de septiembre, un álbum musical que se ha interpretado como una reedición o continuación de sus disco ‘Swag’ que se estrenó en julio de este mismo año, en donde cada track refleja su nueva vida como padre y esposo.

El nuevo álbum está conformado por 23 canciones, algunas como Better Man, Love Song y I Do, celebran su relación, mientras que Safe Space, Everything Hallelujah o Story of God giran en torno a su condición de padre y su fe emergente.

¿Por qué critican a Justin Bieber?

Durante este periodo de lanzamiento musical, el cantante ha compartido algunas fotografías junto a su hijo en su perfil de Instagram, situación que ha generado un gran debate, pues mientras que algunos le agradecen por compartir su lado más íntimo, otros lo critican por la exposición mediática de su bebé para generar más likes.

Sin embargo, el cantante ha sido muy cuidadoso con las fotos que comparte de su hijo, pues siempre lo muestra de espaldas para que su rostro esté oculto y así cuidar de su privacidad.

Britney Spears defiende a Justin Bieber de las críticas

Britney, que siempre ha estado en medio de las críticas por su estilo de vida, salió en defensa de Justin con una reflexión sobre la presión que sufren los artistas en su vida personal.

Britney compartió en su perfil de Instagram una de las fotografías que Justin publicó en su perfil, y escribió el siguiente mensaje: “Vergüenza debería darles a quienes juzgaron mi casa en pijama. ¡Estoy enamorada de esta foto! ¡Tan hermosa!”.

Este comentario viene después de que la cantante compartiera un mensaje, ya eliminado, sobre la presión mediática a la que son sometidos los artistas:

“Somos personas tan frágiles y humanas. Los años más difíciles de mi vida fueron cuando mis dos hijos se fueron durante esos tres años. No pude llamar ni escribir, y recuerdo, en estado de shock, que mi secreto para sobrevivir fue la negación y muchas lágrimas. Es extraño que Sam y yo estuviéramos casados, pero casi parecía una distracción falsa para ayudarme a lidiar con ello”.

Britney Spears es madre de Jayden James y Sean Preston, fruto de su relación con su exmarido Kevin Federline.

Su matrimonio más reciente, con Sam Asghari, se extendió durante 14 meses, hasta que él solicitó el divorcio en agosto de 2023, proceso que concluyó en mayo de 2024.

