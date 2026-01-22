Brooklyn Beckham y Nicola Peltz disfrutan de un tranquilo paseo luego de las contundentes declaraciones del chef

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz fueron captados dando un tranquilo y feliz paseo en medio de la controversia mundial que el primogénito de la familia Beckham desató al publicar a través de su cuenta oficial de Instagram una serie de graves acusaciones en contra de sus padres el pasado 19 de enero.

Aunque ni él ni tampoco Nicola han salido a emitir declaración alguna, la pareja fue captada recientemente disfrutando de un paseo tranquilo en compañía de su perrito en Malibú.

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham disfrutan de un paseo

Este jueves la pareja fue vista por paparazzis en lo que muchos consideran la primera salida del primogénito y la actriz luego del escándalo que sacudió a la familia Beckham, donde él señaló que sus padres han generado una estrategia para separarlo de su esposa, así como diversas revelaciones que estarían respondiendo al rumorado distanciamiento sobre el que se especuló durante meses.

Tomados de la mano, en fotos que ya circulan por las redes sociales, se puede ver a la marca caminando y pasando una tarde agradable en compañía de su pequeño perrito. Nicola lleva unos jeans con ballerinas negras y un poncho de punto blanco, mientras que él usó pantuflas, pantalones negros, una sudadera café y una gorra.

Las consecuencias de las declaraciones de Brooklyn

Por supuesto que, una vez que el mundo superó la sorpresa de las declaraciones de Brooklyn, de inmediato comenzaron a salir testigos, fuentes cercanas y demás que ofrecieron mayor información al caso.

Desde la exasistente de David Beckham, quien afirmó estar feliz porque el joven de 26 por fin se había revelado de su familia, hasta los DJ’s de la boda de Nicola y Brooklyn, que incluso hicieron un meme sobre la situación, provocando que canciones de Victoria Beckham como “Not Such An Innocent Girl” regresaran a los primeros números en listas de reproducción de iTunes en Reino Unido e Irlanda. Sin embargo, también existieron testimonios que resaltaron la falsedad de las acusaciones.

Brooklyn y Nicola realizan su primera salida en público luego de las declaraciones que el joven chef realizó contra sus padres. Getty

Por su parte, David, quien se encuentra en Davos participando en el Foro Económico Mundial, evitó el tema mencionando únicamente que “a los niños se les debe permitir cometer errores”. Victoria se ha mantenido lejos del ojo público en Reino Unido; sin embargo, fuentes cercanas han afirmado que la diseñadora y ex Spice Girl se encuentra “devastada” por lo que su hijo declaró.

Nicola Peltz, ¿la villana de la historia?

Dentro de la infinidad de opiniones que han surgido de famosos, celebridades o implicados en el caso, destacaron dos importantes. La primera llegó de la mano del estilista Justin Anderson, quien tuvo oportunidad de trabajar con Nicola y de la que afirmó que “no era una buena persona”, declarando que la actriz tiene una “vibra tenebrosa” y que cuando vio que se casaría con Brooklyn, sabía que las cosas terminarían mal.

La segunda, por parte de Alana Hadid, hermana del exnovio de Nicola, con quien salió de 2016 a 2018, un año antes de conocer a Brooklyn. Hadid aprovechó sus redes sociales para dejar claro que la petición de privacidad de Brooklyn era algo incongruente luego de que él mismo destapara los problemas que existían entre su familia. También destacó que Nicola ha tratado de hacerse famosa desde hacía una década, y el internet recordó que Anwar también se alejó de su familia mientras salía con ella.

La semana está por terminar y las declaraciones de Brooklyn Beckham siguen generando comentarios y testimonios. Mientras el entorno parece “arder”, él y Nicola Peltz parecen vivir en paz y tranquilidad, disfrutando de paseos en compañía de su perrito.