Con una noche romántica, Benny Blanco sorprendió a Selena Gómez después de los Emmy, ¿qué le regaló?

Selena Gómez y Benny Blanco se han convertido en una de las parejas favoritas del entretenimiento, pues cada aparición pública o gesto romántico entre ellos logra captar la atención de sus fans. Especialmente ahora que estamos, probablemente, a días de que la pareja celebre su boda, la atención ante cada detalle o información que puedan revelar está sumamente presente. La noche de ayer, luego de los Premios Emmy 2025, la cantante no solo brilló durante la alfombra roja en un hermoso y elegante vestido rojo, sino que también fue sorprendida por su prometido con un detalle sumamente romántico del que no quiso dejar pasar la oportunidad de compartir en sus redes sociales.

El detalle romántico de Benny Blanco

Luego de la ceremonia de los Emmy, Selena Gómez asistió al after party para compartir una noche divertida con sus compañeros de reparto de la serie “Only Murders in the Building”. Para el evento, la intérprete de “Same Old Love” dejó atrás su modelo rojo romántico y pasó a algo más ligero pero igual de elegante. Envuelta en un vestido suelto de tirantes con corte en V y drapeado lateral en color azul bebé de Louis Vuitton, Selena terminó su velada en la tranquilidad de su hogar. Al llegar, recibió una dulce sorpresa por parte de su prometido, Benny Blanco: una velada romántica a la luz de las velas.

Benny sorprende a Selena con velas románticas. Instagram @selenagomez

Selena compartió este detalle íntimo en sus redes

Sel no pudo resistirse a la tentación de gritarle al mundo lo consentida que la tiene Benny y el gran amor que profesa por ella, pues no dudó ni un segundo en compartir en stories un pedacito de la iluminada y romántica vista montada en la alberca de su hogar ni de darle un espacio muy especial dentro del carrusel en el que escribió: “Agradecida por todas estas personas para siempre y por siempre”. Llegué a casa y me encontré con una sorpresa que mi bebé armó”, post al que Benny respondió con “Gano un premio cada noche (tú)”.

Selena luce un modelo de Louis Vuitton. Instagram @selenagomez

¿La boda está cerca?

A principios de mes, TMZ reportó que la pareja ya había establecido una fecha para la boda, y aunque no revelaron el día exacto, afirmaron que se llevaría a cabo a finales de este mes en Montecito, California. Hasta el momento, ni Sel ni Benny han revelado nada respecto al tan esperado evento; sin embargo, durante la gala de los Video Music Awards hace unos días, Nicky Hilton revelaría que su hermana, Paris Hilton, ya contaba con invitación para el evento y días más tarde, durante su visita al programa de Jimmy Fallon, Sel confesaría que su coprotagonista Martin Short sería el encargado de entregar los anillos a la pareja.

El gesto de Benny Blanco hacia Selena Gómez, luego de una noche tan especial para ella como lo son los Emmy 2025, demuestra el gran amor que el productor tiene por su prometida. Definitivamente, tanto fans de la cantante como el público en general estamos siendo testigos de que Sel ha encontrado alguien que la acompañe desde el amor, respeto y admiración, logrando que más de una deseemos encontrar nuestro propio cuento de amor moderno.