¿El final de la relación? Timothée Chalamet y Kylie Jenner habrían terminado, esto es lo que sabemos

La relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet ha sido una de las más seguidas del 2023 al 2025, repleta de primeras apariciones públicas, viajes y agenda mediática. Ahora, los rumores de ruptura se han vuelto virales tras la ausencia del actor en eventos familiares clave de Kylie y su prudencia a responder preguntas sobre la relación. Sin embargo, diversos portales de entretenimiento con fuentes cercanas a la pareja afirman que siguen juntos.

¿Qué desató los rumores de ruptura?

El reporte que encendió todas las alarmas provino del “Daily Mail”, que compartió información en donde supuestas fuentes internas “afirmaban” que Timothée habría “dejado” a Kylie tras casi 3 años de noviazgo, apuntando a que la distancia, los horarios intensos de filmación del actor y el hecho de que ella estaba haciendo “más esfuerzo en la relación” habrían sido las causas por las cuales la pareja había tomado la decisión de terminar.

También se señaló que Chalamet no asistió a la fiesta de cumpleaños número 70 de Kris Jenner, ni al festejo que Kendall hizo hace una semana, también para festejar su cumpleaños, lo que intensificó las especulaciones.

Según medios como “People” la pareja sigue junta. Getty Images

Declaraciones y evidencias de que podrían seguir juntos

Cuando los rumores se dispararon, “People” aseguró que la pareja sigue “muy enamorada” y que la ausencia en el evento fue por obligaciones de filmación de Chalamet en Europa. También se registraron likes de Kylie en las publicaciones recientes de Timothée, lo que algunos interpretaron como una señal de que ambos siguen juntos.

Además, hay fuentes que señalan que, aunque llevan una relación a distancia, hacen esfuerzos por verse.

¿En realidad cortaron?

Aunque hasta el momento no hay una confirmación oficial de ruptura ni de continuidad plena, existen algunos factores que pueden considerarse como un extra al momento de especular la situación actual de la pareja. Por un lado, la diferencia de agendas, donde Timothée se encuentra promocionando su nueva cinta “Marty Supreme”, la cual llega a cines en diciembre de este año y apuesta por ser la interpretación que le da al actor su primer Oscar, mientras que Kylie se encuentra enfocada en sus negocios, el lanzamiento de su nueva colección, su proyecto musical y en la crianza de sus hijos, aparece como un factor de tensión.

A pesar de que algunos medios han seguido la nota como la “confirmación” de la ruptura entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner, ninguno de los dos ha salido a dar declaraciones, y hasta que eso no suceda, podemos seguir dando por hecho que la pareja sigue enamorada y junta.