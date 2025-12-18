El poder de imaginar: “Matilda, el Musical” llega a México

Hay historias que atraviesan generaciones y nos recuerdan que la inteligencia, la valentía y la imaginación pueden cambiarlo todo. “Matilda, el Musical”, basado en la entrañable obra de Roald Dahl, llega por fin a México en una producción espectacular que promete conquistar corazones.

El gran estreno será el 13 de marzo de 2026 en el Centro Cultural Teatro 1, con una propuesta escénica de primer nivel bajo la dirección de Nick Evans. El libreto corre a cargo de Dennis Kelly, mientras que la música y letras —ingeniosas, emotivas y profundamente actuales— pertenecen al reconocido Tim Minchin.

Uno de los grandes atractivos de esta puesta en escena es la participación de Jaime Camil, quien sorprende al público con una transformación memorable en el icónico papel de Tronchatoro. A su lado, un elenco excepcional conformado por Ricardo Margaleff, Verónica Jaspeado, Gloria Aura, Gisela Sehedi y M. Elisa Gallegos da vida a un universo donde la fuerza femenina, la niñez y la justicia toman el escenario.

Más que un musical, Matilda es una celebración del ingenio y la sensibilidad, un recordatorio de que incluso las voces más pequeñas pueden provocar los cambios más grandes.

Los boletos ya están disponibles en Ticketmaster.