Emily Blunt habla por primera vez de su regreso a la secuela de ‘El diablo viste a la moda’: “Ha sido un duro despertar”

La actriz, Emily Blunt se une a Meryl Streep, Anne Hathaway y Stanley Tucci para la secuela de ‘El diablo viste la moda’, la película que fue estrenada en 2006 y que desde entonces se convirtió en un símbolo cultural a nivel mundial.

En una reciente entrevista, Blunt, que interpreta a Emily Charlton, compartió sus primeras impresiones sobre la secuela y reflexionó sobre el enorme impacto que ha tenido el film.

Emily Blunt habla por primera vez de su regreso a la secuela de ‘El diablo viste a la moda’

Durante una entrevista con la revista Porter, la actriz de 42 años reflexiona sobre cómo la película ha tenido un gran impacto desde que fue estrenada en 2006, y cómo sigue fascinando a las nuevas generaciones.

“Cuando hicimos la primera película, ninguno de nosotros esperaba la vida meteórica que tendría...”

Emily también expresó lo brutal que ha sido para ella su regreso a la cinta, pues a diferencia de su personaje, ella adora la ropa oversize y odia los tacones.

“Me gusta la ropa oversize; me gusta disimular, me gusta envolver”, dijo la estrella. “No me gusta usar tacones, así que volver a El diablo viste de Prada ha sido un duro despertar para todos nosotros”.

¿Cómo es para Emily Blunt trabajar con Stanley Tucci?

Durante la entrevista, Emily también habló sobre cómo es trabajar con Stanley Tucci, que interpreta a Nigel, y que además es su cuñado en la vida real, pues está casado con su hermana Felicity desde 2012.

“Tiene profundas raíces emocionales para muchos de nosotros… pero él no es bueno para tu dieta de El diablo viste de Prada, porque cocina pasta y me hace beber martinis con él todas las noches”.

Charlton, el personaje de Emily, tampoco aprobaría esta dieta alta en carbohidratos, pues seguramente estaría en una dieta basada en cubos de queso, para llegar a la Semana de la Moda en París luciendo espectacular.

