¿Está lista para volver a convertirse en madre? Rihanna revela si está planeando tener su cuarto hijo con A$AP Rocky

Rihanna siempre se ha caracterizado por mantener su vida personal en un terreno de privacidad, limitándose a compartir únicamente cosas que considera muy esenciales, sean de dominio público, y eso sí, cuando lo hace, siempre desde una forma divertida y clara. Hace unos días, la cantante desató rumores sobre un posible embarazo luego de reaccionar a un video en redes sociales, donde dejó clara la posibilidad de volver a convertirse en madre este año.

A pesar de que el comentario que dejó fue breve, resultó muy revelador para sus fanáticos, quienes ya apuestan porque ella y el rapero A$AP Rocky estarían listos para ampliar la familia.

Rihanna publica comentario que desata rumores

El pasado 11 de enero, internautas achacaron a la cantante interactuando en un reel que planteaba en modo de texto la pregunta: “Decidiendo si ponerme guapos y sexy o embarazarme en 2026”. En la sección de comentarios de dicha publicación, Rihanna decidió que era buena idea participar con un comentario lleno de humor: “¡Espera! ¿Entonces no estoy loca? ¡Hecho!”.

Por supuesto que su interacción no tardó en volverse viral y muchos fans interpretaron este comentario como una “afirmación” de que la cantante continúa teniendo planes de convertirse nuevamente en madre en un futuro cercano.

Rihanna podría convertirse en madre por cuarta ocasión. Getty Images

Rihanna y A$AP Rocky quieren que su familia siga creciendo

Actualmente, Rihanna y A$AP Rocky tienen tres hijos en común: RZA, de tres años, Riot, de 2, y la pequeña Rocki, que nació en septiembre de 2025. Desde el momento en que hicieron pública su relación en 2021, la pareja ha sido muy abierta al hablar sobre cómo la paternidad transformó su vínculo, explicando que su historia de amor no responde a planes “estrictos”.

Especialmente después de la pandemia, Rihanna reconoció que este suceso les permitió conectar de forma más profunda y de esta manera elegir formar una familia.

“Tantos como Dios quiera”

De acuerdo con esta misma filosofía es que ambos decidieron que no tienen un interés en limitar la oportunidad de tener hijos, asegurando que les gustaría tener “tantos hijos como Dios quiera”.

Para la cantante, convertirse en madre fue una situación que “llegó cuando tenía que llegar”, reafirmando así la idea de que tanto ella como A$AP están listos para convertirse en padres las veces que sean necesarias, pues en él ella encontró una figura sólida y presente que encaja a la perfección con su ideal de padre para sus hijos.

Aunque Rihanna ni A$AP Rocky han confirmado absolutamente nada sobre la posibilidad de estar embarazada de nuevo, su reciente comentario ha dejado muy claro que es un plan que es probable que suceda, pues la maternidad ocupa un lugar muy especial en su vida.