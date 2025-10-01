Fantasmas de Hollywood: las estrellas que aún rondan la meca del cine

Cada año, el 31 de octubre, cuando se celebra Halloween, Los Ángeles se llena de visitantes en busca de algo más que glamour y estrellas vivientes. “Cazafamosos” profesionales guían a turistas y curiosos por los rincones más misteriosos de la ciudad con la esperanza de encontrarse cara a cara con celebridades del más allá.

Marilyn Monroe y Montgomery Clift: huéspedes eternos del Roosevelt

El legendario Hollywood Roosevelt Hotel, en el número 7000 de Hollywood Boulevard, es considerado la residencia de dos figuras inmortales: Marilyn Monroe y Montgomery Clift, coestrellas en The Misfits (1961).

Marilyn Monroe : quienes buscan a la rubia más famosa del cine se detienen frente al gran espejo del hotel, el mismo que alguna vez estuvo en su habitación. Varias personas han asegurado ver reflejada su etérea imagen.

: quienes buscan a la rubia más famosa del cine se detienen frente al gran espejo del hotel, el mismo que alguna vez estuvo en su habitación. Varias personas han asegurado ver reflejada su etérea imagen. Montgomery Clift: durante el rodaje de From Here to Eternity (1953), vivió tres meses en la habitación 928. Testigos cuentan que aún se percibe su presencia: pasos, áreas frías e incluso el roce de una mano sobre el hombro de una visitante.

En el salón Blossom —donde se celebró el primer banquete de los Óscar— también se han registrado apariciones en blanco y zonas heladas, señales clásicas del más allá.

Getty Images

Orson Welles y su mesa favorita

El genio detrás de Citizen Kane (1941) y The Magnificent Ambersons (1942) también sigue rondando Hollywood. Tras su muerte, Orson Welles fue visto en el restaurante Sweet Lady Jane, su sitio predilecto para comer y beber brandy. Hoy, aunque el lugar se convirtió en panadería, los empleados aseguran que aún se percibe el aroma de su copa y su inseparable habano.

Rodolfo Valentino, el “gran amante latino”

Uno de los fantasmas más célebres de los estudios Paramount es el de Rodolfo Valentino, fallecido en 1926 con apenas 31 años. El actor de The Sheik (1921) es descrito como una silueta elegante que flota por los pasillos donde alguna vez estuvo el departamento de vestuario.

George Reeves, el Superman maldito

En los años 50, George Reeves, protagonista de Adventures of Superman, fue hallado muerto de un disparo en su casa de Benedict Canyon Drive. Aunque el caso fue catalogado como suicidio, muchos creen que fue asesinado. Lo inquietante es que vecinos y visitantes afirman haber visto su fantasma vestido con el icónico traje rojo y azul.

Estrellas vivas que hablan con fantasmas

No solo los fallecidos hacen acto de presencia en Hollywood; hay celebridades actuales que aseguran tener un don para comunicarse con el más allá:

Getty Images

Helena Bonham Carter buscó un médium al interpretar a la princesa Margarita en The Crown y asegura que el espíritu real le enseñó hasta cómo fumar.

buscó un médium al interpretar a la princesa Margarita en y asegura que el espíritu real le enseñó hasta cómo fumar. Demi Lovato , en su programa Unidentified with Demi Lovato (2021), cantó a un fantasma que “no soportaba a los hombres”.

, en su programa (2021), cantó a un fantasma que “no soportaba a los hombres”. Keanu Reeves contó que de niño vio entrar al cuarto de su casa en Nueva Jersey una chaqueta flotante… sin cuerpo.

contó que de niño vio entrar al cuarto de su casa en Nueva Jersey una chaqueta flotante… sin cuerpo. Vanessa Hudgens confesó en The Kelly Clarkson Show que puede ver y escuchar cosas, y en el documental Dead Hot reveló que utiliza una “caja espiritual” para canalizar voces paranormales.

confesó en que puede ver y escuchar cosas, y en el documental reveló que utiliza una “caja espiritual” para canalizar voces paranormales. Ariana Grande vivió una experiencia aterradora en un cementerio de Kansas City, al que se le atribuye ser “una de las siete puertas del infierno”. Asegura que incluso tomó una foto donde aparecieron tres rostros demoníacos.

Así, cada Halloween, Los Ángeles se convierte en escenario de un desfile de presencias invisibles. Porque en Hollywood, donde nacen y brillan las estrellas, algunas parecen decidir quedarse para siempre.