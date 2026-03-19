FILIAZ: donde los libros se convierten en una experiencia familiar en el corazón de Chapultepec

En una ciudad donde la cultura y el entretenimiento conviven de manera natural, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Aztlán (FILIAZ) regresa con su segunda edición para reafirmar que la lectura también puede ser una experiencia vibrante, compartida y profundamente familiar.

Del 13 al 22 de marzo, el encuentro literario se instala en Aztlán Feria de Chapultepec, en la II Sección del Bosque de Chapultepec, uno de los espacios más emblemáticos de la capital mexicana. Ahí, la feria reúne lo mejor de dos universos: el poder transformador de los libros y la energía de uno de los parques urbanos más innovadores de la ciudad.

Pensada para primeros lectores, niñas y niños, adolescentes, jóvenes y familias, FILIAZ propone una experiencia cultural dinámica que invita a descubrir la lectura desde la curiosidad, el juego y la imaginación. Durante diez días, el programa cultural reunirá presentaciones editoriales, firmas de libros, talleres creativos, charlas con autores, narradores orales, lecturas en voz alta, exposiciones y espectáculos de teatro, música y títeres, convirtiendo cada jornada en una celebración de las letras infantiles y juveniles.

El encuentro contará con destacados autores nacionales e internacionales, así como ilustradores y especialistas en la formación de lectores, quienes compartirán con el público nuevas historias, procesos creativos y conversaciones que inspiran a las nuevas generaciones.

El escenario no podría ser más atractivo. Aztlán Feria de Chapultepec se ha consolidado rápidamente como un destino de entretenimiento de última generación en la Ciudad de México, con más de 58 mil metros cuadrados dedicados a experiencias que combinan cultura, diversión y gastronomía. Su propuesta integra 23 atracciones, juegos mecánicos, experiencias inmersivas y espacios para convivir en familia.

Asimismo, para vivir la experiencia perfecta entre cultura, lectura y entretenimiento, se lanza la promoción que en la compra de un libro de $200.00 o más recibes un 2x1 para los paquetes ilimitados que ofrece Aztlán para disfrutar de sus juegos mecánicos y atracciones.

Entre sus íconos destaca Aztlán 360, la rueda de la fortuna más alta de México, que ofrece vistas espectaculares de la ciudad a 85 metros de altura, así como atracciones como Serpentikah, una montaña rusa suspendida inspirada en Quetzalcóatl; Laka Laka, con temática de Día de Muertos; o Vuelo México por el Mundo, un simulador multisensorial que invita a recorrer paisajes del planeta.

La filosofía del parque apuesta por un modelo accesible: la entrada es libre, permitiendo que cualquier visitante pueda disfrutar del espacio y elegir las experiencias que desee vivir.

En este contexto, FILIAZ se convierte en mucho más que una feria del libro. Es un festival cultural que celebra la imaginación, el aprendizaje y la convivencia, donde los libros dialogan con el juego, el arte y la ciudad.

Porque cuando la lectura se encuentra con la experiencia, las historias dejan de estar solo en las páginas para convertirse en recuerdos compartidos.