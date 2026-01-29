Jim Curtis, revela detalles de su relación con Jennifer Aniston y recuerda cómo se enamoró de ella

Este lunes 26 de enero, el novio de Jennifer Aniston, el hipnoterapeuta Jim Curtis, asistió como invitado al programa de televisión Today Show, para presentar su más reciente proyecto, el libro The Book of Possibility.

Como era de esperar, durante la conversación sobre la experiencia que ofrece su nuevo libro, Curtis fue cuestionado sobre su relación de casi un año con la actriz, Jennifer Aniston, quien hizo oficial su relación con una emotiva publicación en Instagram.

¿Cómo se conocieron Jennifer Aniston y Jim Curtis?

Durante la entrevista, Jim Curtis habló por primera vez en público de su relación con la famosa actriz de Hollywood, confesando que se habían conocido a través de varios a migos en común.

“Nos presentaron unos amigos. Eso es todo”, ha confesado. Curtis trató de no dar tantos detalles, pero aseguró que se tomaron su tiempo antes de comenzar a salir como pareja, pues según él: “tomó mucho tiempo”, ya que la etapa de conocerse la alargaron hasta que “nos hicimos cercanos” y se ganaron la confianza uno del otro.

¿Cuándo comenzaron a salir Jennifer Aniston y Jim Curtis?

Luego de tomarse el tiempo necesario para formalizar su relación, Us Weekly confirmó el pasado mes de junio que la actriz por fin había encontrado de nuevo el amor con el hipnoterapeuta, Jim Curtis.

En otoño de ese mismo año, Jennifer hizo oficial su relación con Jim con una emotiva publicación en Instagram que se viralizó de inmediato.

“Feliz cumpleaños, mi amor”, escribía junto a un corazón rojo y una imagen en la que ella le rodea con sus brazos y él le agarra las manos con una gran sonrisa.

Unos días después, Jim también posteó en Instagram una foto junto a Jennifer, y ese mismo mes debutaron como pareja en la alfombra roja de Elle’s 2025 Women in Hollywood . Entonces, ella habló por primera vez sobre su novio en entrevista para Elle: “Es bastante extraordinario y ayuda a muchas, muchas personas”, también mencionó que “es muy especial, muy normal y muy amable, quiere ayudar a las personas a sanar”.

