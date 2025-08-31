Martha Higareda confirma que espera el nacimiento se gemelos: VIDEO

Martha Higareda atraviesa una de las etapas más felices de su vida. La actriz mexicana, que hace poco celebró su boda con el conferencista Lewis Howes en la Riviera Maya, sorprendió a todos al anunciar en su cuenta oficial de Instagramque está esperando gemelos. La noticia llegó a través de un emotivo video que rápidamente se volvió tendencia.

Martha Higareda confirma que espera gemelos en Instagram

Fue en un reel publicado en su perfil de Instagram donde Martha compartió con sus seguidores la sorpresa más grande de su vida. En las imágenes se le puede ver junto a Lewis y su mamá durante una cita médica, escuchando por primera vez los latidos de los bebés. El instante se volvió aún más especial cuando el doctor reveló que no era uno, sino dos corazones latiendo al mismo tiempo.

La actriz escribió un mensaje lleno de emoción: “Gemelos ! Nos sentimos tan bendecidos y emocionados de que ya casi llegan nuestros bebés!!”. El post rápidamente recibió miles de comentarios de colegas, amigos y fanáticos que celebraron con ella este nuevo capítulo.

Un embarazo especial a los 42 años

Martha Higareda tiene 42 años, por lo que ella misma reconoció que este es un embarazo de alto riesgo. Sin embargo, aseguró que se encuentra muy cuidada por sus médicos y que está disfrutando cada etapa con el apoyo de su familia.

La actriz también compartió que durante el primer trimestre vivió cansancio extremo y algunos sustos médicos, pero que todo se encuentra bajo control. Su honestidad sobre los retos y la alegría de la maternidad ha conectado con muchas mujeres que atraviesan experiencias similares.

La reacción de Lewis Howes

Lewis Howes, su esposo, no se quedó atrás al compartir la noticia. En sus redes sociales escribió: “Twins! We are so blessed and can’t wait to meet you. Double the joy and love”. Para él, que viene de una familia numerosa, recibir a dos bebés a la vez es un verdadero regalo.

El conferencista también agradeció a los fans de Martha por los mensajes de apoyo y aseguró que ambos están contando los días para conocer a sus pequeños.

Con este anuncio, Martha Higareda no solo comparte la llegada de una doble bendición, también abre un capítulo completamente nuevo en su vida. Una noticia que, sin duda, marcará este 2025 como uno de los años más significativos para la actriz.

