Nicola Peltz: ¿Por qué recibe un millón de dólares mensuales de su padre?

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham se han consolidado como uno de los matrimonios más comentados del mundo del espectáculo. Pese a su juventud, la pareja destaca por un estilo de vida lujoso y sofisticado, marcado por viajes exclusivos, residencias de alto perfil y una imagen pública cuidada que pocos pueden darse el lujo de sostener.

Lo llamativo de todo, es que ninguno de los dos mantiene profesiones que les otorgue grandes ganancias, por lo que ha llevado a muchos a preguntarse cómo le hace para mantener ese alto perfil.

Nicola Peltz recibe un millón de dólares al mes de su padre Nelson Peltz

Durante un episodio del podcast The Rest Is Entertainment, la periodista Marina Hyde abordó las notables diferencias entre las fortunas de las familias Beckham y Peltz., asegurando que la familia de Nicola cuenta con un patrimonio estimado en 1.6 billones de dólares, mientras que la de Brooklyn alcanzaría aproximadamente la mitad de esa cifra.

En la conversación también se mencionó que los Beckham si daban una importante ayuda financiera a Brooklyn, pero con la finalidad de que su hijo mayor pueda crear su propia independencia financiera.

Por otra parte, y a pesar de ya estar casada, Nelson Peltz se ha encargado de la estabilidad financiera de su hija Nicola, aportando una mensualidad de 1 millón de dólares; sin embargo, esta información no es oficial.

Acuerdo prenupcial de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz

Marina Hyde señaló que las diferencias económicas habrían tomado por sorpresa a la familia Beckham, especialmente en temas como los acuerdos prenupciales, pues la diferencia entre las fortunas son considerables. Brooklyn firmó un contrato antes de casarse con Nicola en 2022 que le impide reclamar parte de la fortuna Peltz.

Mientras tanto, la pareja sigue acaparando atención mediática por sus apariciones públicas, viajes y su lujoso estilo de vida, recientemente evidenciado en una cita donde disfrutaron uno de los vinos más caros del mundo, en uno de los hoteles más exclusivos y costosos de California.

En 2024 se dio a conocer que la pareja adquirió una mansión en Hollywood valuada en aproximadamente 11 millones de libras esterlinas, con Nicola como la principal propietaria del impresionante inmueble.

Y mientras que los Beckham se han esforzado por hacer que sus hijos sean capaces de crear su propia estabilidad financiera, el padre de Nicola se ha encargado de que su hija lleve una vida de lujos y sin preocupaciones por el futuro.

