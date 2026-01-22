Suscríbete
Nicola Peltz publica arriesgada foto que Victoria Beckham no aprobaría

Cuando pensábamos que la tensión no podía crecer más entre los Peltz y los Beckham, una imagen desató nuevos rumores.

Enero 22, 2026 • 
Karen Luna
Los Angeles Premiere Of Hulu's "Welcome To Chippendales" - Arrivals

Nicola Peltz publica arriesgada foto que Victoria Beckham no aprobaría

Rodin Eckenroth/Getty Images

Nicola Peltz vuelve a colocarse en el centro de la conversación mediática tras compartir una foto que no pasó desapercibida. La modelo publicó en sus redes sociales una imagen en la que aparece usando un bikini azul, una elección sencilla pero que muchos consideran atrevida por el contexto familiar que la rodea.

La imagen, que rápidamente acumuló likes, muestra a Nicola relajada, segura de sí misma y fiel a su estilo natural. No hay poses exageradas ni escenarios ostentosos, pero sí un mensaje claro de comodidad, confianza, además de cero miedo a mostrarse tal cual es.

La foto de Nicola Peltz que desató comentarios en redes

El bikini azul elegido por Nicola Peltz llamó la atención no solo por el color (uno de los tonos más favorecedores y en tendencia) sino porque algunos usuarios no tardaron en compararlo con el estilo mucho más sobrio y elegante que suele caracterizar a Victoria Beckham.

Tras la polémica que han tenido con los Beckham, algunas personas consideraron que Victoria probablemente no aprobaría, al menos desde una perspectiva estética. Pues la diseñadora británica ha construido una imagen pública basada en la elegancia casi silenciosa, incluso en sus momentos más relajados.

Es importante subrayar que no existe ninguna declaración pública por parte de Victoria Beckham sobre esta foto ni sobre las publicaciones de su nuera. Todo lo que circula hasta ahora forma parte de la interpretación de los seguidores y del contraste evidente entre ambas figuras públicas.

Nicola Peltz y su forma de expresarse en redes sociales

A diferencia de otras celebridades, Nicola Peltz suele compartir contenido que refleja su vida cotidiana, viajes, momentos personales y looks sin demasiada producción. Para muchos fans, esta publicación refuerza la idea de que Nicola no busca agradar ni encajar en la familia Beckham.

Más allá de las especulaciones, la foto de Nicola Peltz en bikini azul deja claro que su estilo personal sigue siendo relajado, juvenil y libre. En el fondo, se trata de una imagen veraniega, sencilla y segura, que volvió a demostrar cómo, en el mundo de las celebridades, incluso un bikini puede convertirse en un conflicto mediático.

Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
