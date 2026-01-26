Suscríbete
Nicole Kidman se sincera sobre las lecciones de resiliencia que ha aprendido en los últimos años

La actriz australoestadounidense abre el corazón y nos cuenta sobre las lecciones de entereza que ha recibido.

Enero 26, 2026 • 
Karen Luna
Nicole Kidman

Nicole Kidman se sincera sobre las lecciones de resiliencia que ha aprendido en los últimos años.

Getty Images

¡La nueva portada de Vanidades ya está aquí! Esta vez, Nicole Kidman se mostró desde un lugar honesto, con una invitación a escuchar lo que hay detrás de su mirada, todo lo que ha aprendido con los años y cómo ha transformado los momentos difíciles en crecimiento personal

En esta edición, Nicole habla de resiliencia sin dramatismos, desde la experiencia real, compartiéndonos cómo el paso del tiempo le ha enseñado a ser más paciente, a entender los cambios y a encontrar fortaleza incluso en las etapas más retadoras de su vida¡ Se siente cercana, como si estuviera contando su historia sin prisas!

En Vanidades queremos recordarte que crecer también es aprender a sostenerse, a reinventarse y a seguir adelante con más claridad. Esta edición que inspira porque habla de aprendizajes reales, de esos que se construyen paso a paso.

También encontrarás:

  • Papás famosos que parecen ¡abuelos!
  • Combate el frío con los nuevos productos para piel y labios.
  • Sexo, disfrútalo más sin importar la edad.
  • La dinastía Vanderbilt: fortuna y tragedia de una familia poderosa.

Consigue tu ejemplar en tu punto de venta favorito o en plataformas digitales como Magzter. ¡Recuerda suscribirte en tususcripcion.com!

